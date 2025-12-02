Бишкекте жаш манасчылардын кароо-сынагы жыйынтыкталды. Жеңүүчүлөр кимдер?

Кыргызстан президенттинин «Улуттук дем —дүйнөлүк бийиктик» уңгужол жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруу максатында жаш манасчылардын республикалык кароо-сынагы жыйынтыкталды. Бул тууралуу Манас театрынан билдирди.
Иш-чара эки баскычта, билет алуу принциби менен уюштурулуп, өлкөнүн бардык аймактарынан келген жаш манасчылардын өнөрү бааланды.
Жеңүүчүлөр:
Баш байге — Макулбеков Бактияр
1-орун — Эркинбеков Улукмырза
2-орун — Сапарбеков Нуртилек, Бердикулов Касымбек
3-орун — Кенжебеков Элмар, Мирлан уулу Уларбек
16 жашка чейинки манасчылар арасында
Баш байге — Ыдырысов Арсен
1-орун — Асангулов Баймырза
2-орун — Жолочиев Саид
3-орун — Тынчтыкбеков Ариет, Жалиев Ариет
Атайын сыйлыктар:
• Уркаш Мамбеталиев атындагы атайын сыйлык — Анарбеков Узарбек
• Сейдене Молдоке кызы атындагы атайын сыйлык — Абасбек кызы Аккыз