Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую драму, семейное фэнтези и аниме.

1 «Акыркы дем» (драма)

В горах Кыргызстана пастух Бакыт спасает раненого жеребенка Мончок — потомка легендарных скакунов, которого собирались отправить на убой. Для его дочери Карлыгач эта лошадь становится символом мечты и надежды. Победы на скачках открывают дорогу к славе, но вместе с этим пробуждают чужую жадность. Бакыт сталкивается с выбором: бороться за свободу Мончок или спасти жизнь дочери, нуждающейся в срочной операции.

2 «Горыныч» (фэнтези) «Горыныч» (фэнтези)

Моряк Алексей Алехин выныривает в сказочном княжестве и спасает малыша-дракончика. С этого момента — сплошные испытания: вылечить хандру князя Филимона, победить силача Бамбулу, защитить княжество от врагов и... встретить принцессу. В приключениях Лехе помогает дракон Горыныч, считающий его мамой. Но впереди — неожиданный сюрприз.

3 «Волшебный домик Габби в кино» (фэнтези) «Волшебный домик Габби в кино» (фэнтези)

Габби отправляется в поездку с бабушкой Джиджи в город Кэт-Франциско. Когда ее кукольный домик оказывается у странной любительницы кошек Веры, Габби отправляется в путешествие, чтобы воссоединить кукольных кошек и вернуть домик до окончания поездки.

4 «Финник 2» (мультфильм) «Финник 2» (мультфильм)

Прошел год после того, как Финник и Кристина успешно предотвратили надвигающуюся на город угрозу. По нелепой случайности Финник теряет невидимость, что ставит под угрозу существование всех домовых. Вдобавок ко всему теперь за ним самим следует опасный охотник Юджин. Друзьям придется отправиться в невероятное путешествие на поиски волшебного посоха, с помощью которого можно все исправить.

5 «Спрингстин: Избавь меня от небытия» (драма) «Спрингстин: Избавь меня от небытия» (драма)

1982 год. Борясь с внутренними демонами на пути к мировой славе, Брюс Спрингстин записывает альбом «Небраска», которому суждено войти в новейшую историю музыки как одна из самых эмоциональных, мрачных и искренних пластинок.

6 «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» (аниме) «Человек-бензопила. Фильм: История Резе» (аниме)

Спасаясь от дождя в телефонной будке, Дэндзи знакомится с симпатичной девушкой Рэдзэ.