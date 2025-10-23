20:26
USD 87.45
EUR 104.78
RUB 1.15
Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую драму, семейное фэнтези и аниме.

1
«Акыркы дем» (драма)

В горах Кыргызстана пастух Бакыт спасает раненого жеребенка Мончок — потомка легендарных скакунов, которого собирались отправить на убой. Для его дочери Карлыгач эта лошадь становится символом мечты и надежды. Победы на скачках открывают дорогу к славе, но вместе с этим пробуждают чужую жадность. Бакыт сталкивается с выбором: бороться за свободу Мончок или спасти жизнь дочери, нуждающейся в срочной операции.

2
«Горыныч» (фэнтези)

Моряк Алексей Алехин выныривает в сказочном княжестве и спасает малыша-дракончика. С этого момента — сплошные испытания: вылечить хандру князя Филимона, победить силача Бамбулу, защитить княжество от врагов и... встретить принцессу. В приключениях Лехе помогает дракон Горыныч, считающий его мамой. Но впереди — неожиданный сюрприз.

3
«Волшебный домик Габби в кино» (фэнтези)

Габби отправляется в поездку с бабушкой Джиджи в город Кэт-Франциско. Когда ее кукольный домик оказывается у странной любительницы кошек Веры, Габби отправляется в путешествие, чтобы воссоединить кукольных кошек и вернуть домик до окончания поездки.

4
«Финник 2» (мультфильм)

Прошел год после того, как Финник и Кристина успешно предотвратили надвигающуюся на город угрозу. По нелепой случайности Финник теряет невидимость, что ставит под угрозу существование всех домовых. Вдобавок ко всему теперь за ним самим следует опасный охотник Юджин. Друзьям придется отправиться в невероятное путешествие на поиски волшебного посоха, с помощью которого можно все исправить.

5
«Спрингстин: Избавь меня от небытия» (драма)

1982 год. Борясь с внутренними демонами на пути к мировой славе, Брюс Спрингстин записывает альбом «Небраска», которому суждено войти в новейшую историю музыки как одна из самых эмоциональных, мрачных и искренних пластинок.

6
«Человек-бензопила. Фильм: История Резе» (аниме)

Спасаясь от дождя в телефонной будке, Дэндзи знакомится с симпатичной девушкой Рэдзэ.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348152/
просмотров: 6826
Версия для печати
Материалы по теме
Афиша Бишкека на неделю: кинопоказы, спектакли и классика при свечах
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В Бишкеке в прокат выходит кыргызская драма «Кош»
В КР намерены снять полнометражный фильм «Сынган кылыч» («Сломанный меч»)
В Кыргызстане повысятся требования к производству отечественных фильмов
КР входит в топ-5 стран по производству отечественных фильмов на душу населения
Афиша Бишкека на неделю: спектакли, выставки и кинопоказы
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Завтра в Бишкеке в прокат выходит кыргызская драма «Кыял»
Афиша Бишкека на неделю: киноновинки, вечер романсов и классика при свечах
Популярные новости
Ждать&nbsp;ли бишкекчанам снег в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;26-28 января Ждать ли бишкекчанам снег в начале недели. Прогноз погоды на 26-28 января
Выплаты до&nbsp;2&nbsp;миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия &laquo;Бала Береке&raquo; Выплаты до 2 миллионов сомов: утвержден порядок начисления пособия «Бала Береке»
Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на&nbsp;обсуждение генплан-2050 Бишкек ждет масштабная перестройка: вынесен на обсуждение генплан-2050
Сестра Чингиза Айтматова просит не&nbsp;праздновать его 100-летие Сестра Чингиза Айтматова просит не праздновать его 100-летие
Бизнес
MegaTV: телевидение и&nbsp;онлайн-кинотеатры всегда под рукой MegaTV: телевидение и онлайн-кинотеатры всегда под рукой
Как получать переводы из&nbsp;России без комиссии и&nbsp;по&nbsp;выгодному курсу Как получать переводы из России без комиссии и по выгодному курсу
KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг KICB признан лучшим инвестором сектора государственных ценных бумаг
Как КАСКО помогает защитить автомобиль и&nbsp;финансы водителя в&nbsp;Кыргызстане Как КАСКО помогает защитить автомобиль и финансы водителя в Кыргызстане
28 января, среда
20:21
Останки неизвестного прежде науке титанозавра нашли в Аргентине Останки неизвестного прежде науке титанозавра нашли в А...
20:08
В Кыргызстане продлили мораторий на налоговые проверки. Президент подписал указ
20:00
Адылбек Касымалиев ознакомился с деятельностью Национального инвестфонда
19:46
Общественный транспорт Бишкека нарушает ПДД
19:25
Задержка строительства в Оше: застройщику «Визион Групп» вынесли предупреждение