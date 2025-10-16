20:53
USD 87.45
EUR 101.96
RUB 1.11
Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть три кыргызских фильма, экшн-триллер, а также анимацию об отважном кролике Момо.

1
«Аиша» (драма)

25-летний Арсен, выросший без родителей, с детства привык к воровской жизни. Однажды его друзья-сообщники предлагают ограбить благотворительный фонд, куда Арсен устраивается волонтером. Там он знакомится с покрытой молодой девушкой и влюбляется в нее. Теперь перед парнем стоит сложный выбор.

2
«Эки жаш» (комедия)

После тяжелой ссоры супружеская пара Эркин и Асель неожиданно просыпаются в прошлом — в 2009 году, в день своей первой встречи. Получив 48 часов, чтобы все переосмыслить, они пытаются разорвать будущие отношения между молодыми собой, считая свой брак ошибкой.

3
«Неизвестная история» (триллер)

Этой осенью ты станешь свидетелем громкого скандала. Одна ночь, два героя, две версии. Прошлые обиды, вспышки страсти, ревности и подозрений приводят супружескую пару к трагическому финалу, оставляя зрителя гадать, кто из них тиран, а кто жертва.

4
«Ледяной предел» (триллер)

Харлан уже много лет бежит от своего прошлого и самого себя. В попытках оградиться от мира он поселился в резервации и стал настоящим отшельником. Но однажды он находит самолет, потерпевший крушение, а в нем — миллионы долларов. Чтобы остаться в живых с таким сокровищем, Харлану придется пройти огонь и воду, но, возможно, именно навыки из его загадочного прошлого помогут ему выжить.

5
«Опасные связи» (ужасы)

Две незнакомые молодые пары забронировали один и тот же загородный особняк на уикенд, но все же решают провести выходные под одной крышей. Когда они открывают потайную комнату и находят в ней массу реквизита для взрослых игр, знакомство превращается в запутанный клубок провокации, соблазна, секса, лжи и опасности.

6
«Кролик Момо. Большая погоня» (мультфильм)

Когда торговцы экзотическими животными похищают талантливую скрипачку Юми, мир Поющего леса рушится. Ее верный друг — умный и отважный кролик Момо — отправляется на поиски в большой город, полный опасностей и неожиданных союзников. Там Момо знакомится с уличным котенком Теньком, и вместе они проходят через череду испытаний.

7
«Бэмби. Лесной кошмар» (ужасы)

Направляясь в гости к бабушке, Ханна и семилетний Бенджи попадают в лесу в автокатастрофу. Причина аварии — мутировавший олень Бэмби, идущий по кровавому следу, чтобы отомстить людям за смерть матери. С этого момента начинается смертельная игра на выживание.

8
«Черный телефон 2» (ужасы)

Спустя четыре года после своего спасения из плена жестокого маньяка 17-летний Финн до сих пор пытается вернуться к нормальной жизни. Однако теперь его сестру, 15-летнюю Гвен, мучают загадочные сны о вновь зазвонившем черном телефоне. Кроме того, девушку посещают тревожные видения о трех мальчиках в зимнем лагере.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347339/
просмотров: 224
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане сняли фильм о семейном насилии. Понравится не всем
Как кыргызстанец попал в сериал «Кухня»: история сценариста Василия Куценко
Фильм о женщине-фермере из Кыргызстана получил премию кинофестиваля «Агрофильм»
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В Бишкеке в прокат вышла кыргызская комедия «Айжамал 2»
Еще один фильм кыргызского режиссера выдвинули на премию «Оскар»
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
Казахстанский актер Данияр Алшинов снялся в голливудском фильме «Альтер»
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке
В прокат вышла комедия «Байкуш-4: Бизнес по-кыргызски»
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Что ждет бишкекчан в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;13-15 октября Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 13-15 октября
Феликс Кулов предложил рассмотреть на&nbsp;референдуме статус города Манаса Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манаса
ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; временно ограничат движение автомобилей В международном аэропорту «Манас» временно ограничат движение автомобилей
Как номер телефона может стать вашим личным брендом Как номер телефона может стать вашим личным брендом
Сбой у&nbsp;провайдера: оплата услуг &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; временно недоступна Сбой у провайдера: оплата услуг «Газпром Кыргызстан» временно недоступна
Фонд &laquo;Ильшат&raquo; построил в&nbsp;Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы Фонд «Ильшат» построил в Бишкеке новое детское инфекционное отделение больницы
16 октября, четверг
20:47
Минэнергетики провело второй раунд консультаций по проекту Камбаратинской ГЭС-1 Минэнергетики провело второй раунд консультаций по прое...
20:23
Организацию Объединенных Наций ждет реформа: о новшествах рассказал генсек
20:15
В 5-м микрорайоне Бишкека отключат горячую воду
20:07
Спецслужбы стран СНГ обсудят борьбу с терроризмом и обменяются опытом
20:00
Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке