Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.
С сегодняшнего дня можно посмотреть три кыргызских фильма, экшн-триллер, а также анимацию об отважном кролике Момо.
25-летний Арсен, выросший без родителей, с детства привык к воровской жизни. Однажды его друзья-сообщники предлагают ограбить благотворительный фонд, куда Арсен устраивается волонтером. Там он знакомится с покрытой молодой девушкой и влюбляется в нее. Теперь перед парнем стоит сложный выбор.
После тяжелой ссоры супружеская пара Эркин и Асель неожиданно просыпаются в прошлом — в 2009 году, в день своей первой встречи. Получив 48 часов, чтобы все переосмыслить, они пытаются разорвать будущие отношения между молодыми собой, считая свой брак ошибкой.
Этой осенью ты станешь свидетелем громкого скандала. Одна ночь, два героя, две версии. Прошлые обиды, вспышки страсти, ревности и подозрений приводят супружескую пару к трагическому финалу, оставляя зрителя гадать, кто из них тиран, а кто жертва.
Харлан уже много лет бежит от своего прошлого и самого себя. В попытках оградиться от мира он поселился в резервации и стал настоящим отшельником. Но однажды он находит самолет, потерпевший крушение, а в нем — миллионы долларов. Чтобы остаться в живых с таким сокровищем, Харлану придется пройти огонь и воду, но, возможно, именно навыки из его загадочного прошлого помогут ему выжить.
Две незнакомые молодые пары забронировали один и тот же загородный особняк на уикенд, но все же решают провести выходные под одной крышей. Когда они открывают потайную комнату и находят в ней массу реквизита для взрослых игр, знакомство превращается в запутанный клубок провокации, соблазна, секса, лжи и опасности.
Когда торговцы экзотическими животными похищают талантливую скрипачку Юми, мир Поющего леса рушится. Ее верный друг — умный и отважный кролик Момо — отправляется на поиски в большой город, полный опасностей и неожиданных союзников. Там Момо знакомится с уличным котенком Теньком, и вместе они проходят через череду испытаний.
Направляясь в гости к бабушке, Ханна и семилетний Бенджи попадают в лесу в автокатастрофу. Причина аварии — мутировавший олень Бэмби, идущий по кровавому следу, чтобы отомстить людям за смерть матери. С этого момента начинается смертельная игра на выживание.
Спустя четыре года после своего спасения из плена жестокого маньяка 17-летний Финн до сих пор пытается вернуться к нормальной жизни. Однако теперь его сестру, 15-летнюю Гвен, мучают загадочные сны о вновь зазвонившем черном телефоне. Кроме того, девушку посещают тревожные видения о трех мальчиках в зимнем лагере.