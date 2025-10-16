Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть три кыргызских фильма, экшн-триллер, а также анимацию об отважном кролике Момо.

1 «Аиша» (драма) «Аиша» (драма)

25-летний Арсен, выросший без родителей, с детства привык к воровской жизни. Однажды его друзья-сообщники предлагают ограбить благотворительный фонд, куда Арсен устраивается волонтером. Там он знакомится с покрытой молодой девушкой и влюбляется в нее. Теперь перед парнем стоит сложный выбор.

2 «Эки жаш» (комедия) «Эки жаш» (комедия)

После тяжелой ссоры супружеская пара Эркин и Асель неожиданно просыпаются в прошлом — в 2009 году, в день своей первой встречи. Получив 48 часов, чтобы все переосмыслить, они пытаются разорвать будущие отношения между молодыми собой, считая свой брак ошибкой.

3 «Неизвестная история» (триллер) (триллер)

Этой осенью ты станешь свидетелем громкого скандала. Одна ночь, два героя, две версии. Прошлые обиды, вспышки страсти, ревности и подозрений приводят супружескую пару к трагическому финалу, оставляя зрителя гадать, кто из них тиран, а кто жертва.

4 «Ледяной предел» (триллер) «Ледяной предел» (триллер)

Харлан уже много лет бежит от своего прошлого и самого себя. В попытках оградиться от мира он поселился в резервации и стал настоящим отшельником. Но однажды он находит самолет, потерпевший крушение, а в нем — миллионы долларов. Чтобы остаться в живых с таким сокровищем, Харлану придется пройти огонь и воду, но, возможно, именно навыки из его загадочного прошлого помогут ему выжить.

5 «Опасные связи» (ужасы) «Опасные связи» (ужасы)

Две незнакомые молодые пары забронировали один и тот же загородный особняк на уикенд, но все же решают провести выходные под одной крышей. Когда они открывают потайную комнату и находят в ней массу реквизита для взрослых игр, знакомство превращается в запутанный клубок провокации, соблазна, секса, лжи и опасности.

6 «Кролик Момо. Большая погоня» (мультфильм) «Кролик Момо. Большая погоня» (мультфильм)

Когда торговцы экзотическими животными похищают талантливую скрипачку Юми, мир Поющего леса рушится. Ее верный друг — умный и отважный кролик Момо — отправляется на поиски в большой город, полный опасностей и неожиданных союзников. Там Момо знакомится с уличным котенком Теньком, и вместе они проходят через череду испытаний.

7 «Бэмби. Лесной кошмар» (ужасы) «Бэмби. Лесной кошмар» (ужасы)

Направляясь в гости к бабушке, Ханна и семилетний Бенджи попадают в лесу в автокатастрофу. Причина аварии — мутировавший олень Бэмби, идущий по кровавому следу, чтобы отомстить людям за смерть матери. С этого момента начинается смертельная игра на выживание.

8 «Черный телефон 2» (ужасы) «Черный телефон 2» (ужасы)

Спустя четыре года после своего спасения из плена жестокого маньяка 17-летний Финн до сих пор пытается вернуться к нормальной жизни. Однако теперь его сестру, 15-летнюю Гвен, мучают загадочные сны о вновь зазвонившем черном телефоне. Кроме того, девушку посещают тревожные видения о трех мальчиках в зимнем лагере.