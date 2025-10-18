Тайная сделка Брежнева, триллер и мелодрама. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (20 — 26 октября) есть несколько интересных премьер — политический детектив «Дорогой Вилли» о тайных переговорах СССР и ФРГ в 1960-х годах, историческая драма «Формсайты», ужасы по мотивам произведений Стивена Кинга «Оно: Добро пожаловать в Дерри». Кому такие жанры не по нраву — есть мелодрамы и комедии. Всплеск интереса к Чебурашке после одноименного фильма вылился в анимационный сериал.

1 «Дорогой Вилли», детектив, премьера (23 октября) «Дорогой Вилли», детектив, премьера (23 октября)

Действие сериала разворачивается в 1960-е. Мир на пороге ядерной войны. Разведке СССР становится известно о готовящемся ударе с военных баз США, расположенных в ФРГ. Понимая, что ответный ультиматум положит начало катастрофе, Леонид Брежнев решает заключить тайный договор с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба политика рискуют: если об их контактах станет известно, одного ждет исключение из партии, а другого — импичмент. Основано на архивных интервью с главными участниками событий.

2 «Лазарь», триллер, премьера (22 октября) «Лазарь», триллер, премьера (22 октября)

Сериал рассказывает о Джоэле Лазаре (Сэм Клафлин) — судебном психологе, который возвращается домой после смерти отца, доктора Джонатана Лазаря (Билл Найи). В попытках разобраться герой сталкивается с необъяснимыми событиями.

3 «Мэр Кингстауна», триллер, четвертый сезон (26 октября)

В центре сюжета — семья Макласки, члены которой живут в Мичигане и зарабатывают тем, что ведут тюремный бизнес. Однако из-за власти коррупционеров и социального неравенства в городе сложно восстановить справедливость. Именно Макласки попытаются восстановить порядок.

4 «Форсайты», историческая драма, премьера (25 октября) «Форсайты», историческая драма, премьера (25 октября)

Сюжет сериала разворачивается на фоне масштабных исторических событий и затрагивает вечные темы любви, амбиций и власти. Старый Джолион пытается удержать шаткое равновесие между традициями и переменами, его сестра Энн цепляется за устои прошлого, а честолюбивый Сомс стремится заполучить не только власть, но и сердце независимой Ирен.

5 «Оно: Добро пожаловать в Дерри», ужасы, премьера (26 октября)

Это предыстория о клоуне Пеннивайзе и его чудовищных проделках, которые в течение многих лет наводили ужас на американских граждан. События разворачиваются в 1960-е годы, в американском штате Мэн. На протяжении почти тридцати лет небольшой провинциальный городок преследует страшное проклятие, происхождения которого местные жители не знают. Горожане охвачены паникой. Все, что известно о загадочном явлении, это его необъяснимая связь с клоуном Пеннивайзом.

6 «Постучись в мою дверь в Москве», мелодрама, второй сезон (20 октября)

Это российская адаптация турецкого романтического хита. Молодая талантливая девушка учится на архитектора и мечтает о зарубежной стажировке. Ей действительно выдают грант, и она готовится к отъезду, но неожиданно бизнесмен, оплачивающий стажировку, отзывает бумаги. В ярости красавица является на его пресс-конференцию и высказывает мужчине все, что думает о его поведении и о своей сломанной судьбе. Но, следуя порыву эмоций, она неожиданно целует «врага» у всех на глазах.

7 «Никто этого не хочет», комедия, второй сезон (22 октября)

Неверующая ведущая подкаста о сексе и недавно ставший одиноким раввин влюбляются друг в друга. Смогут ли их отношения выдержать разные стили жизни и назойливых родственников?

8

«Чебурашка», мультфильм, премьера (25 октября)

Чебурашка и Крокодил Гена открывают «Бюро Добрых дел», чтобы безвозмездно помогать всем, кому нужна помощь. Делают они это не всегда умело и ловко, но всегда от души. Горожане обращаются в Бюро с простыми и иногда наивными проблемами: у кого-то сломался телевизор, а кого-то надо научить играть в прятки. Чебурашка и Гена берутся за любую просьбу. Но эта идея как всегда не приходится по душе Шапокляк, которая тут же создает «Бюро Недобрых дел».

9 «Время приключений: Фиона и Кейк», мультфильм, второй сезон (23 октября)

Это спин-офф знаменитого анимационного сериала. В центре событий оказываются кросспольные версии главных героев из другой реальности — девочка Фиона и ее подруга кошка Кейк. С помощью бывшего Ледяного короля Саймона Петрикова, влюбленного в Фиону, персонажи отправляются исследовать мультивселенные, в которых возможно абсолютно все. Однако на их пути встает давний враг — Ледяная королева, которая готова на любую подлость, чтобы уничтожить главных героинь.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (13 — 19 октября), можно посмотреть здесь.