Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Первый слой асфальта уложен на автодороге Бишкек — Кант — Токмак

Первый слой асфальта уложен на автодороге Бишкек — Кант — Токмак. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Отмечается, что работы завершаются на участке в селе Лебединовка, а на участке от улицы Калинина до Лермонтова по правой стороне дороги продолжаются.

Первый слой асфальтового покрытия уже уложен на левой стороне.

В Минтрансе рассказали, что начнется установка тротуаров и водоотводных лотков. Капитальный ремонт охватывает участок дороги от села Новопокровка до улицы Лермонтова. Проект также предусматривает ремонт моста, обустройство парковочных зон и пешеходных дорожек.
