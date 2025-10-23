Первый слой асфальта уложен на автодороге Бишкек — Кант — Токмак. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций.

Отмечается, что работы завершаются на участке в селе Лебединовка, а на участке от улицы Калинина до Лермонтова по правой стороне дороги продолжаются.

Первый слой асфальтового покрытия уже уложен на левой стороне.

В Минтрансе рассказали, что начнется установка тротуаров и водоотводных лотков. Капитальный ремонт охватывает участок дороги от села Новопокровка до улицы Лермонтова. Проект также предусматривает ремонт моста, обустройство парковочных зон и пешеходных дорожек.