Общество

Нехватка ГСМ в Кыргызстане — нефтетрейдеры не могут дать прогнозов

Глава Ассоциации нефтетрейдеров КР Канатбек Эшатов назвал сложившуюся в стране ситуацию на рынке горюче-смазочных материалов непростой. Он рассказал 24.kg, почему сложилась такая ситуация.

«Определенные риски есть. У отдельных компаний запасы, которые были, уже истощаются, остались меньше месячного объема. Но сейчас правительство ежедневно держит на контроле вопрос, принимаются меры, чтобы не допустить перебоев и дефицита», — сказал Канатбек Эшатов.

Он отметил, что нехватка ГСМ в Кыргызстане возникла из-за того, что некоторые нефтеперерабатывающие заводы в России закрылись в связи с плановым ремонтом, а некоторые подверглись атаке дронов и получили повреждения.

Из-за этого Кыргызстан еще не получил полный объем ГСМ, гарантированный межправительственным соглашением.

«ГСМ поступает в малых количествах. Часть объема, гарантированного соглашением, уже поступила, часть еще до конца года обещают поставить. Прогнозы какие-то делать сейчас никто не может, потому что ситуация меняется каждый день», — резюмировал глава Ассоциации нефтетрейдеров.

Ранее Служба антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР сообщила, что существующих запасов нефтепродуктов в стране хватает примерно на один месяц. 
