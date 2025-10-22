16:19
До 1 мая 2026-го ввели ограничения на движение автобусов по трассе Ош — Бишкек

С 15 октября 2025 года по 1 мая 2026 года вводятся ограничения на движение общественного транспорта (автобусов и маршрутных такси), курсирующего по маршруту Ош – Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД КР.

По ее данным, в указанный период:

- общественный транспорт не будет пропускаться через контрольно-пропускной пункт «Сосновка»;

- также не будет разрешено движение личных автомобилей, техническое состояние которых не соответствует установленным требованиям.

Эти меры приняты в целях снижения числа ДТП в зимний период, а также для обеспечения безопасности пассажиров и водителей.

ГУОБДД МВД КР призывает всех граждан проявить ответственность и заранее подготовить свои автомобили к зимнему периоду.
