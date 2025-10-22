08:31
Разработку детального плана города Манас обсудили специалисты Минстроя

Специалисты департамента градостроительства и архитектуры при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства обсудили разработку детального плана города Манас. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В заседании приняли участие заместитель директора департамента Данияр Бапышов, представители мэрии города Манас, Джалал-Абадского регионального управления градостроительства и архитектуры, Государственного агентства по геодезии и картографии, а также специалисты, разрабатывающие правила землепользования и застройки.

Необходимо определить территорию, подлежащую детальной планировке, которая должна учитывать перспективы развития города и установленные границы градостроительного регулирования.

Территорию в четыре этапа отметят с помощью топографической съемки с учетом подземных и наземных инженерных сетей.

Департамент заключит договор с заказчиком на выполнение детального плана города, совместно разработает техническое задание и направит заказчику смету расходов.

 
