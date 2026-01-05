14:19
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Общество

В Манасе вместо старой железной дороги построят новую трассу

В Манасе вместо старой железной дороги построят новую трассу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, на основании приказа Министерства транспорта и коммуникаций южное подразделение ГП «НК «Кыргыз темир жолу» проводит демонтаж железнодорожного пути с 406-го по 421-й километр на участке Джалал-Абад — Кок-Жангак.

Там движение поездов прекратили еще в 1998 году, с тех пор железная дорога не использовалась. Общая протяженность пути составляет 15,4 километра.

Работы охватывают отрезок от проспекта Байзакова в Манасе до улицы Ормон Бий в селе Октябрь.

Завершить демонтаж железной дороги планируется до 1 февраля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357077/
просмотров: 269
Версия для печати
Материалы по теме
Тарифы на грузовые перевозки по железной дороге вырастут с 1 февраля
Граждане, чьи дома сносят из-за железной дороги, просят компенсации
Железнодорожный переезд в селе Беловодском закроют 20 ноября
Жители Манаса жалуются на шум от караоке-клуба, работающего до 4.00
Строительство железной дороги Макмал — Каракол обсудили Жапаров и Трамп
В Бишкеке изменили расписание пригородных поездов
Переименование Джалал-Абада в Манас прошло по закону — Кудайберген Базарбаев
В городе Манасе состоится международный футбольный турнир MANAS CUP
Город Манас: изменят ли названия ведомств, компаний и банков?
Алматы и Москва возобновляют прямое железнодорожное сообщение
Популярные новости
Кыргызстанка вошла в&nbsp;0,4 процента людей с&nbsp;самым высоким&nbsp;IQ в&nbsp;мире Кыргызстанка вошла в 0,4 процента людей с самым высоким IQ в мире
Водителей такси призвали получить лицензии: с&nbsp;1&nbsp;февраля начнутся рейды Водителей такси призвали получить лицензии: с 1 февраля начнутся рейды
В&nbsp;Астане установили необычную новогоднюю елку&nbsp;&mdash; вязаную В Астане установили необычную новогоднюю елку — вязаную
Внимание! В&nbsp;Бишкеке временно изменили схемы движения трех автобусных маршрутов Внимание! В Бишкеке временно изменили схемы движения трех автобусных маршрутов
Бизнес
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
Во&nbsp;избежание инфляции и&nbsp;сохранения ценности: что делать инвесторам в&nbsp;Бишкеке? Во избежание инфляции и сохранения ценности: что делать инвесторам в Бишкеке?
5 января, понедельник
14:00
Они ушли навсегда. Кого мир потерял в 2025 году Они ушли навсегда. Кого мир потерял в 2025 году
13:48
В ГПП «Хан-Тенири» зафиксирован рост численности диких животных
13:43
В РФ мигрантам с долгами могут не продлить трудовой патент: новая инициатива
13:36
В Манасе вместо старой железной дороги построят новую трассу
13:10
Акиму поручено превратить Алматы в город, который никогда не спит — Токаев