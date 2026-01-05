В Манасе вместо старой железной дороги построят новую трассу. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

По ее данным, на основании приказа Министерства транспорта и коммуникаций южное подразделение ГП «НК «Кыргыз темир жолу» проводит демонтаж железнодорожного пути с 406-го по 421-й километр на участке Джалал-Абад — Кок-Жангак.

Там движение поездов прекратили еще в 1998 году, с тех пор железная дорога не использовалась. Общая протяженность пути составляет 15,4 километра.

Работы охватывают отрезок от проспекта Байзакова в Манасе до улицы Ормон Бий в селе Октябрь.

Завершить демонтаж железной дороги планируется до 1 февраля.