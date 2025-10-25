12:28
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Общество

Обновленный Ведьмак вернулся, триллер и драма. Что смотреть на следующей неделе

Фото из интернета. В четвертом сезоне сериала «Ведьмак» главную роль Геральта будет играть Лиам Хемсворт

На следующей неделе (27 октября — 2 ноября) долгожданное продолжение «Ведьмака», в котором неожиданно поменяли главного актера, исполнявшего роль Геральта. Кроме того, премьера очередной версии истории о Робин Гуде. Кроме того, на неделе будут премьеры комедий и продолжение драматических и аниме сериалов.

1
«Ведьмак», фэнтези, четвертый сезон (30 октября) 

Эпическая сказка о долге, семье и кознях судьбы. «Ведьмак» основан на популярной серии фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского. Геральту из Ривии, беспощадному охотнику, трудно найти свое место в этом мире, в особенности когда люди ведут себя хуже зверей. Но судьба его заводит прямо в объятия загадочных событий, где есть место принцессе и ее секретам, могущественному магу. И много вопросов о добре и зле.

2
«Амстердамская империя», триллер, премьера (30 октября) 

Супружеская измена Джека всплывает на поверхность, и его жена Бетти замышляет жестокий план: отнять у мужа самое любимое — империю кофешопов «Шакал Джек».

3
«Робин Гуд», приключения, премьера (2 ноября)  

Роб, сын саксонского лесника, и Мэриан, дочь нормандского лорда, объединяют усилия, чтобы бороться с несправедливостью. Роб возглавляет банду мятежников, а Мэриан помогает ему при дворе.

4
«Чуть дыша», драма, второй сезон (31 октября) 

Преданная своему делу команда врачей и медсестер спасает жизни в загруженной государственной больнице, где пульс постоянно учащают напряженные взаимоотношения и романтика.

5
«День семьи», комедия, премьера (27 октября) 

Владимир и Марина могут смело утверждать, что исполнили свой родительский долг. Дочь Ира и сын Николай выпорхнули из родительского гнезда и отправились во взрослую жизнь. Казалось бы, самое время выдохнуть и вспомнить о себе. Но в это время 55-летняя Марина узнает, что ждет ребенка. Тем временем Ира уже воспитывает двоих детей от первого брака вместе с новым супругом. Они собираются заняться предпринимательской деятельностью и открыть магазин сыра. Конечно, на пути их подстерегают трудности...

6
«Я люблю Лос-Анджелес», комедия, премьера (2 ноября) 

Группа друзей собирается вместе после долгих лет разлуки, чтобы разобраться в сложностях амбиций, отношений и того, как их изменило время.

7
«Звездные войны: Видения», аниме, третий сезон (29 октября) 

Японо-американский мультипликационный сериал, снятый в стиле аниме. Является проектом вселенной «Звездных войн» и состоит из не связанных друг с другом историй, созданием которых занимаются разные анимационные студии.

8
«Ужасы природы», документальный, второй сезон (28 октября) 

Этот документальный сериал о выживании рассказывает жуткие истории о драматизме, опасности и мрачной красоте дикой природы с точки зрения ее жертв.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (20 — 26 октября), можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347872/
просмотров: 202
Версия для печати
Материалы по теме
Тайная сделка Брежнева, триллер и мелодрама. Что смотреть на следующей неделе
Как кыргызстанец попал в сериал «Кухня»: история сценариста Василия Куценко
«Клоун-убийца», детективы и комедии. Что смотреть на следующей неделе
Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
Маньяк из Висконсина, драмы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
Японские игры разума, мистика и вестерн. Что смотреть на следующей неделе
«Переходный возраст» и «Больница Питт». Названы лауреаты премии «Эмми-2025»
Сильвестр Сталлоне, детективы и драмы. Что смотреть на следующей неделе
Семейный триллер, заговоры и драмы. Что смотреть на следующей неделе
Леди Гага появится во втором сезоне сериала «Уэнсдэй»
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в&nbsp;школах Кыргызстана Озвучена дата, когда начнутся осенние каникулы в школах Кыргызстана
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировано третье за&nbsp;сутки землетрясение В Кыргызстане зарегистрировано третье за сутки землетрясение
Почему сокращены каникулы школьников, объяснили чиновники Почему сокращены каникулы школьников, объяснили чиновники
Бизнес
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
10&nbsp;процентов кешбэка на&nbsp;Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей 10 процентов кешбэка на Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
25 октября, суббота
12:18
Новый премьер Японии заявила о намерении заключить мирный договор с Россией Новый премьер Японии заявила о намерении заключить мирн...
12:00
Обновленный Ведьмак вернулся, триллер и драма. Что смотреть на следующей неделе
11:33
США ввели санкции против президента Колумбии
11:11
В Бишкеке открыли обновленный фонтан «Солнечные рыбки»
11:00
Кыргызстан: кадровые перестановки за 20-24 октября