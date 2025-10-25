Обновленный Ведьмак вернулся, триллер и драма. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (27 октября — 2 ноября) долгожданное продолжение «Ведьмака», в котором неожиданно поменяли главного актера, исполнявшего роль Геральта. Кроме того, премьера очередной версии истории о Робин Гуде. Кроме того, на неделе будут премьеры комедий и продолжение драматических и аниме сериалов.

1 «Ведьмак», фэнтези, четвертый сезон (30 октября) «Ведьмак», фэнтези, четвертый сезон (30 октября)

Эпическая сказка о долге, семье и кознях судьбы. «Ведьмак» основан на популярной серии фэнтези-романов польского писателя Анджея Сапковского. Геральту из Ривии, беспощадному охотнику, трудно найти свое место в этом мире, в особенности когда люди ведут себя хуже зверей. Но судьба его заводит прямо в объятия загадочных событий, где есть место принцессе и ее секретам, могущественному магу. И много вопросов о добре и зле.

2 «Амстердамская империя», триллер, премьера (30 октября)

Супружеская измена Джека всплывает на поверхность, и его жена Бетти замышляет жестокий план: отнять у мужа самое любимое — империю кофешопов «Шакал Джек».

3 «Робин Гуд», приключения, премьера (2 ноября)

Роб, сын саксонского лесника, и Мэриан, дочь нормандского лорда, объединяют усилия, чтобы бороться с несправедливостью. Роб возглавляет банду мятежников, а Мэриан помогает ему при дворе.

4 «Чуть дыша», драма, второй сезон (31 октября)

Преданная своему делу команда врачей и медсестер спасает жизни в загруженной государственной больнице, где пульс постоянно учащают напряженные взаимоотношения и романтика.

5 «День семьи», комедия, премьера (27 октября)

Владимир и Марина могут смело утверждать, что исполнили свой родительский долг. Дочь Ира и сын Николай выпорхнули из родительского гнезда и отправились во взрослую жизнь. Казалось бы, самое время выдохнуть и вспомнить о себе. Но в это время 55-летняя Марина узнает, что ждет ребенка. Тем временем Ира уже воспитывает двоих детей от первого брака вместе с новым супругом. Они собираются заняться предпринимательской деятельностью и открыть магазин сыра. Конечно, на пути их подстерегают трудности...

6 «Я люблю Лос-Анджелес», комедия, премьера (2 ноября)

Группа друзей собирается вместе после долгих лет разлуки, чтобы разобраться в сложностях амбиций, отношений и того, как их изменило время.

7 «Звездные войны: Видения», аниме, третий сезон (29 октября)

Японо-американский мультипликационный сериал, снятый в стиле аниме. Является проектом вселенной «Звездных войн» и состоит из не связанных друг с другом историй, созданием которых занимаются разные анимационные студии.

8 «Ужасы природы», документальный, второй сезон (28 октября)

Этот документальный сериал о выживании рассказывает жуткие истории о драматизме, опасности и мрачной красоте дикой природы с точки зрения ее жертв.

