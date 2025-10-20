22:00
USD 87.45
EUR 102.01
RUB 1.08
Общество

В Бишкеке временно изменены схемы движения автобусов № 1, 243

До 30 октября в связи с заменой водопроводных труб временно ограничено движение на улице Жукеева—Пудовкина. В связи с этим изменены маршруты автобусов № 1, № 243 и № 226, сообщает мэрия Бишкека.

На период ремонтных работ указанные маршруты будут следовать по улицам Суеркулова и Жукеева—Пудовкина. После завершения работ движение автобусов вернется к обычной схеме.

«Дорогие горожане, просим отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347833/
просмотров: 142
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке временно изменена схема движения экспресс-маршрута № 1
В Бишкеке маршрут автобуса № 14Т временно изменят
Новый автобусный маршрут соединит жилмассивы «Келечек» и «Умут» в Бишкеке
В Бишкеке временно изменили движение девяти автобусных маршрутов
В Бишкеке запустили временный автобусный маршрут до Токмака
В бишкекском автобусе беременная женщина избила другую беременную, ее задержали
В Бишкеке на три дня изменится схема движения нескольких городских маршрутов
Внимание! Изменение схемы движения четырех автобусов в Бишкеке
С сентября возобновляют автобусные рейсы Каракол — Алматы через КПП «Кеген»
Схемы движения автобусных маршрутов изменили из-за ремонта на улице Фучика
Популярные новости
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Иностранные студенты покидают&nbsp;КР: количество виз сократилось в&nbsp;четыре раза Иностранные студенты покидают КР: количество виз сократилось в четыре раза
В&nbsp;центре Бишкека, рядом с&nbsp;площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект
В&nbsp;Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни В Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни
Бизнес
Кешбэк за&nbsp;каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в&nbsp;Манасе Кешбэк за каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в Манасе
Как в&nbsp;России изменятся цены на&nbsp;бензин с&nbsp;ноября Как в России изменятся цены на бензин с ноября
В&nbsp;Токмаке построят технопарк. Сначала автозавод и&nbsp;$30 миллионов инвестиций В Токмаке построят технопарк. Сначала автозавод и $30 миллионов инвестиций
Теперь переводы Astrasend в&nbsp;долларах можно получить в&nbsp;&laquo;Оптима Банке&raquo; Теперь переводы Astrasend в долларах можно получить в «Оптима Банке»
20 октября, понедельник
21:42
В Бишкеке временно изменены схемы движения автобусов № 1, 243 В Бишкеке временно изменены схемы движения автобусов № ...
21:26
Китай обвинил США в кибератаках на Национальный центр времени
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 21 октября: без осадков
20:45
В Октябрьской администрации Бишкека кадровые изменения
20:21
Запрет на транзит российского газа через Евросоюз в другие страны утвержден