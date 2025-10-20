В Бишкеке временно изменены схемы движения автобусов № 1, 243

До 30 октября в связи с заменой водопроводных труб временно ограничено движение на улице Жукеева—Пудовкина. В связи с этим изменены маршруты автобусов № 1, № 243 и № 226, сообщает мэрия Бишкека.

На период ремонтных работ указанные маршруты будут следовать по улицам Суеркулова и Жукеева—Пудовкина. После завершения работ движение автобусов вернется к обычной схеме.

«Дорогие горожане, просим отнестись с пониманием к временным неудобствам и заранее планировать свои маршруты», — говорится в сообщении.