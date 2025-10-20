15:45
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Общество

В управлении Патрульной службы милиции Бишкека новые кадровые назначения

В столичном управлении Патрульной службы милиции произошли кадровые изменения в руководящем составе.

Как сообщили в пресс-службе УПСМ, решение принято приказом Министерства внутренних дел в целях повышения эффективности службы, укрепления дисциплины и совершенствования организации работы подразделений.  

ГУВД Бишкека
Фото ГУВД Бишкека. В УПСМ столицы новые кадровые назначения

Так, согласно приказу:

  • майор милиции Борборбек Ташматов, ранее занимавший должность заместителя начальника управления Патрульной службы милиции по ГУВД Бишкека, назначен начальником;
  • майор милиции Айбек Жамангулов, ранее командир полка УПСМ, стал заместителем начальника управления;
  • подполковник милиции Эрлан Мамыралиев, ранее инспектор отдела правоприменительной практики, назначен начальником отдела дорожного надзора;
  • старший лейтенант милиции Изабек Токтогожоев, ранее командир 1-й роты, теперь командир полка УПСМ по ГУВД Бишкека;
  • капитан милиции Мухаммед Халматов, занимавший пост заместителя командира 1-й роты, назначен командиром 1-й роты;
  • майор милиции Тилек Курманбеков назначен начальником дежурной части управления.

В МВД выразили уверенность, что новые назначения усилят руководство подразделений, повысят уровень профессионализма сотрудников и поспособствуют укреплению правопорядка и обеспечению безопасности горожан.

Ранее пост начальника управления Патрульной службы милиции по ГУВД столицы занимал Манасбек Сыдыгалиев. Он назначен на эту должность 19 мая 2025 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347799/
просмотров: 304
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан: кадровые перестановки за 13-17 октября
Кыргызстан: кадровые перестановки за 6-10 октября
Кыргызстан: кадровые перестановки за 29 сентября — 3 октября
Назначен новый казы Ошской области
Кыргызстан: кадровые перестановки за 22-26 сентября
Кыргызстан: кадровые перестановки за 15-19 сентября
Кыргызстан: кадровые перестановки за 8-12 сентября
Задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины в одном из дворов Бишкека
Кыргызстан: кадровые перестановки за 1-5 сентября
В Минприроды Кыргызстана назначены новые заместители главы
Популярные новости
Иностранные студенты покидают&nbsp;КР: количество виз сократилось в&nbsp;четыре раза Иностранные студенты покидают КР: количество виз сократилось в четыре раза
В&nbsp;центре Бишкека, рядом с&nbsp;площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект
В&nbsp;Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни В Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни
Часть Бишкека останется без газа на&nbsp;несколько дней Часть Бишкека останется без газа на несколько дней
Бизнес
Теперь переводы Astrasend в&nbsp;долларах можно получить в&nbsp;&laquo;Оптима Банке&raquo; Теперь переводы Astrasend в долларах можно получить в «Оптима Банке»
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
20 октября, понедельник
15:44
В комплексе ГИК «Мурас» запущен пилотный филиал школы № 40 В комплексе ГИК «Мурас» запущен пилотный филиал школы №...
15:28
В управлении Патрульной службы милиции Бишкека новые кадровые назначения
15:05
В Кыргызстане с начала 2025 года в пожарах погибло 34 человека
14:50
Кыргызстан запускает глобальную кампанию #23for23 в честь Дня снежного барса
14:37
Теперь переводы Astrasend в долларах можно получить в «Оптима Банке»