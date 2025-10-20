В управлении Патрульной службы милиции Бишкека новые кадровые назначения

В столичном управлении Патрульной службы милиции произошли кадровые изменения в руководящем составе.

Как сообщили в пресс-службе УПСМ, решение принято приказом Министерства внутренних дел в целях повышения эффективности службы, укрепления дисциплины и совершенствования организации работы подразделений.

Фото ГУВД Бишкека. В УПСМ столицы новые кадровые назначения

Так, согласно приказу:

майор милиции Борборбек Ташматов, ранее занимавший должность заместителя начальника управления Патрульной службы милиции по ГУВД Бишкека, назначен начальником;

майор милиции Айбек Жамангулов, ранее командир полка УПСМ, стал заместителем начальника управления;

подполковник милиции Эрлан Мамыралиев, ранее инспектор отдела правоприменительной практики, назначен начальником отдела дорожного надзора;

старший лейтенант милиции Изабек Токтогожоев, ранее командир 1-й роты, теперь командир полка УПСМ по ГУВД Бишкека;

капитан милиции Мухаммед Халматов, занимавший пост заместителя командира 1-й роты, назначен командиром 1-й роты;

майор милиции Тилек Курманбеков назначен начальником дежурной части управления.

В МВД выразили уверенность, что новые назначения усилят руководство подразделений, повысят уровень профессионализма сотрудников и поспособствуют укреплению правопорядка и обеспечению безопасности горожан.

Ранее пост начальника управления Патрульной службы милиции по ГУВД столицы занимал Манасбек Сыдыгалиев. Он назначен на эту должность 19 мая 2025 года.