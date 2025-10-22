В Бишкеке 22 октября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +21 градус.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 6, отрезок улицы Дачная, переулок Дачный;

9.30-18.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Горького, Виноградная, Кара-Жыгач, Бегматова, Анкара, Шаты, Торугарт, Жайылган, Оберон);

9.00-17.00 — отрезки улиц Токтогула, Исанова, Коенкозов, Сыдыкова, проспект Манаса, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Чортекова, Жоогазын, Бадахшан, Жазира, Муромская, Жазыйра, Бадахшан, Кривоносова), отрезки улиц Молодежной, Сухомлинова, отрезки улиц Джунусалиева, Айни, Руставели;

9.00-14.00 — село Нижняя-Ала-Арча (улицы Панфилова, Больничный, Новая, Средняя, Кыргызская, Логвиненко, Чагая, Коллекторная, Западная, Короткая, Полярная, Тихая, Кенсуйская, переулок Северная);

9.00-18.00 — села Степное (улицы Дорожная, Лермонтова, Манаса, Кавказская, Достук, Гамзатова, Ташкентская, Артезианская, Степная), Пригородное (№ 2 бригада, участок № 1, 2, 3, контур № 136, 161, 172, 180, 185), Маевка (улицы МТФ, Архитектурный).

20-24 октября - район, ограниченный улицами Токомбаева, Малдыбаева, Ахунбаева, Ажибека Баатыра, Тыналиева, Масалиева, Садырбаева, Манас айылы; жилмассивы «Арча-Бешик», «Киргизия-1» и «Ынтымак».

Памятные даты

Проведен референдум по двум поправкам к Конституции

Фото из интернета

22 октября 1994-го в соответствии с указом президента от 21 сентября этого же года в стране проведен референдум по двум поправкам к Конституции Кыргызской Республики:

— изменения и дополнения к Конституции, законы и иные важные вопросы государственной жизни могут выноситься на референдум (всенародное голосование);

— законодательную власть осуществляет Жогорку Кенеш.

Международный день заикающихся людей

С 1998 года в мире отмечается Международный день заикающихся людей. Согласно данным Международной ассоциации заикающихся людей (International Stuttering Association, ISA), около 1 процента населения планеты страдает от заикания.

Однако многим людям такой дефект речи не помешал стать известными и реализовать себя в тех сферах, где требуется умение красиво говорить. Заиканием страдали, например, Демосфен, Уинстон Черчилль, Мэрилин Монро, Исаак Ньютон, а из ныне живущих — Брюс Уиллис, Артемий Троицкий и другие известные люди.

Сделана первая ксерокопия

Фото из интернета

Честер Карлсон (США) работал в патентном отделе фирмы «Мэллори», занимавшейся электроникой. Когда нужной копии патента под рукой не оказывалось, он стал задумываться о том, что хорошо было бы придумать какой-нибудь быстрый и дешевый способ копирования нужных бумаг.

Первая в истории ксерокопия получена 22 октября 1938 года на цинковой пластинке, покрытой слоем серы. После создания на ней статического заряда и облучения через стекло с нанесенной на него надписью пластинку перенесли на слой серы. Прилипшие пылинки позволили прочитать: «10-22-38 ASTORIA».

Однако потребовались годы, чтобы довести технологию электрического копирования до совершенства.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».