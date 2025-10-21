В Бишкеке 21 октября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +20 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.30 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 9, отрезок улицы Алма-Атинской (ниже БЧК);

9.30-18.00 — микрорайон «Тунгуч», дома № 58, 74;

12.00-15.15 — микрорайон «Асанбай», дома № 2, 2/1, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 8/2, 8/3, улица Токомбаева, дом № 9а;

9.00-13.00 — жилмассивы «Ынтымак», «Киргизия», «Чон-Арык»;

9.00-17.00 — жилмассив «Арча- Бешик» (улицы Ахунбаева, Репина), отрезки улиц Абдумомунова, Коенкозова, отрезки улиц Репина, Хаперской, Гагарина;

13.00-17.00 — отрезок проспекта Чингиза Айтматова, старый аэропорт;

9.00-13.00 — отрезки улиц Боталиева, Кызыл-Кийской, переулки Измайловский, Ужгородский, Сарууйский, Дарханский;

9.00-18.00 — отрезки переулка Дубосековского, улицы Месароша, село Нижняя Ала-Арча, улицы Коллекторная, Фрунзе, переулок Советский;

13.00-18.00 — жилмассив «Келечек» (улица Келечек-14).

20-24 октября — район, ограниченный улицами Токомбаева, Малдыбаева, Ахунбаева, Ажибека Баатыра, Тыналиева, Масалиева, Садырбаева, Манас айылы; жилмассивы «Арча-Бешик», «Киргизия-1» и «Ынтымак».

жилмассивы «Ала-Тоо 1» и «Ала-Тоо 2». Подробнее 9.00-15.00 —

У кого намечается той

Алмамбет Шыкмаматов

Родился 21 октября 1969 года. Председатель Государственной налоговой службы КР.

Эрденет Касымов

Родился 21 октября 1993 года. Директор Департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции.

Памятные даты

В Кыргызстане состоялся всенародный референдум

21 октября 2007-го состоялся всенародный референдум, где принята новая редакция Конституции, предложенная президентом Кыргызской Республики Курманбеком Бакиевым, которая и им же подписана 23 октября того же года и вступила в юридическую силу 24 октября.

7 апреля 2010-го в республике вновь произошла неконституционная смена власти, в результате которой к управлению государством пришло временное правительство. Оно решило написать собственную Конституцию, провозгласившую в КР парламентскую форму правления.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Леонид Зеличенко

Родился 21 октября 1933 года в Гомеле (Беларусь).

В системе МВД проработал 40 лет, занимая должности редактора ведомственной газеты, начальника оргметодотдела, начальника республиканской школы подготовки начального состава милиции, начальника ОПВР, заместителя начальника политотдела МВД.

На пенсию по выслуге лет вышел в 1996-м в звании полковника милиции.

Автор исторических очерков, публицистических сборников. По сценариям Леонида Зеличенко студия «Кыргызфильм» создала восемь документальных фильмов.

Активно участвовал в общественной жизни, занимался творческой деятельностью. Стал членом Союза журналистов, основателем клуба любителей детектива, составителем тематических сборников «Всегда на посту», выпускавшихся в 1972-1992 годах издательством «Кыргызстан», конкурсов знатоков права, художественной самодеятельности, на лучшую песню о милиции.

Умер поэт и драматург Жалил Садыков

Фото из интернета. Жалил Садыков

Умер в 2010 году в возрасте 77 лет. Советский и кыргызский поэт и переводчик, драматург, редактор.

Родился 23 октября 1932-го в селе Кичи-Кемин.

Начал печататься с 1950 года. Автор таких книг, как «Убада» (1958), «Летняя заря» (1961), «Страницы веков» (1964), «Я пою о Родине» (1968), «Незабываемые мелодии» (1971), «Пьесы» (1976), «Земное чудо» (1986) и других.

С 1980-го возглавил репертуарно-редакционную коллегию Министерства культуры Киргизской ССР. С 1981 по 1985 год являлся советником Союза писателей КР по Нарынской и Иссык-Кульской областям. С 1988 по 1992 год работал главным редактором газеты «Кыргыз маданияты».

Автор слов гимна Кыргызстана.

В Кыргызском государственном академическом театре драмы поставлена трилогия Жалила Садыкова «Манастын уулу Семетей» (1982), «Сейтек» (1987), «Айкол Манас» (1990). В театрах Кыргызстана поставлены пьесы драматурга «Эр Тоштук», «Ак Моор», «Жукеев-Пудовкин» и другие.

Перевел на кыргызский язык произведения классиков и великих поэтов прошлого и современности.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.