15:36
USD 87.45
EUR 101.96
RUB 1.11
Общество

Бишкек готовится к саммиту ШОС и Всемирным играм кочевников

В мэрии под председательством градоначальника Айбека Джунушалиева прошло заседание, где обсудили подготовку к проведению в Бишкеке двух масштабных международных мероприятий — саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и VI Всемирных игр кочевников, а также вопросы благоустройства и озеленения столицы. Об этом сообщали в муниципалитете. По ее данным, столица в 2026 году станет площадкой для проведения важных событий, городские службы уже начали подготовку к ним.

«Наша главная цель — создать комплексную инфраструктуру и обеспечить высокий международный уровень проведения мероприятий. Подготовка лежит на наших плечах, поэтому каждый должен работать слаженно, как часы», — подчеркнул Айбек Джунушалиев.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека
Особое внимание уделено вопросам благоустройства. Городским службам поручено ускорить замену уличных знаков и аншлагов с названиями улиц и привести их к единому стилю.

МП «Бишкекасфальтсервис» поручено при проведении ямочного ремонта учитывать не только качество дорожных работ, но и эстетический облик улиц. Градоначальник поручил разработать единый регламент работы мэрии в дни проведения крупных международных мероприятий. Документ должен предусматривать организацию общественного транспорта, ограничительные меры, создание фан-зон и другие аспекты городской логистики.

Директор МП «Бишкекзеленстрой» Адилет Абылбеков рассказал о деятельности предприятия и подготовке к осенней массовой посадке деревьев.

Глава столицы поручил МП «Центр цифровых технологий» внедрить систему цифрового мониторинга зеленых насаждений и отразить все работы по озеленению на интерактивной карте города.

Айбек Джунушалиев отметил, что главная задача муниципалитета — работать во благо жителей столицы. «Очень важно слышать мнение горожан и выполнять все взятые обязательства. Самое главное в человеке — честность и ответственность. Все обещания должны быть выполнены», — подчеркнул глава столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347569/
просмотров: 158
Версия для печати
Материалы по теме
Надземные переходы, роторные парковки, трамваи. Встреча мэрии и бишкекчан
В Бишкеке высадят более 10 тысяч деревьев и кустарников
Мэр Бишкека: Реновация будет только с согласия владельцев квартир
Убирать самокаты из города не будем — мэр Бишкека Айбек Джунушалиев
После жалоб жителей мэрия Бишкека установила новые мусорные баки
В Бишкеке неожиданно вспомнили о трамваях — раньше уже мечтали и о метро
Бизнес-сообщество побежало. В Бишкеке прошел национальный корпоративный забег
Бишкек готовится к зиме. Мэр потребовал ускорить ремонт котельных
В Бишкеке активизировали земельную амнистию: узаконены тысячи домов
Чудеса акробатики: в Бишкеке парень протиснулся в переполненный автобус
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Феликс Кулов предложил рассмотреть на&nbsp;референдуме статус города Манаса Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манаса
ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей
Внимание: 14&nbsp;октября в&nbsp;некоторых районах Бишкека отключат воду Внимание: 14 октября в некоторых районах Бишкека отключат воду
Бизнес
Пополняйте карту Visa MBANK с&nbsp;зарубежной карты Visa и&nbsp;выигрывайте ценные призы Пополняйте карту Visa MBANK с зарубежной карты Visa и выигрывайте ценные призы
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит погасить долги за&nbsp;газ до&nbsp;отопительного сезона «Газпром Кыргызстан» просит погасить долги за газ до отопительного сезона
Криптовалюта теперь в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Криптовалюта теперь в «Мой О!»
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; временно ограничат движение автомобилей В международном аэропорту «Манас» временно ограничат движение автомобилей
17 октября, пятница
15:32
Пополняйте карту Visa MBANK с зарубежной карты Visa и выигрывайте ценные призы Пополняйте карту Visa MBANK с зарубежной карты Visa и в...
15:29
Бишкек готовится к саммиту ШОС и Всемирным играм кочевников
15:00
Рак молочной железы — не приговор. Истории женщин, победивших недуг
14:54
Новую роторную парковку открыли на рынке «Аламедин» в Бишкеке
14:42
В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект