Как власти Бишкека борются со смогом: озеленение, газификация и запрет на уголь

На заседании межведомственной комиссии по улучшению качества атмосферного воздуха мэр столицы Айбек Джунушалиев и главы ряда министерств рассказали о проводимых мероприятиях по озеленению и улучшению экологической ситуации в городе. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

Отмечается, что прошли следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

Газификация населенных пунктов: • из 105 54 газифицированы;

• всего 69 тысяч 52 жилых дома обеспечены доступом к газу, из них 49 тысяч 224

подключены;

• 29 тысяч 949 домов (61 процент) используют газ для отопления.

Обновление общественного транспорта: • теперь автопарк общественного транспорта состоит из 1 тысячи 449

экологически чистых автобусов, из них:

– 1 тысяча 329 работают на газе;

– 120 — электробусы, приобретенные в 2025 году;

• более 1,5 тысячи дизельных маршрутных такси выведены с центральных улиц

города.

Зеленые зоны: • с 15 октября стартовала массовая акция по посадке более 10 тысяч саженцев

различных пород; до настоящего времени посажено 7 тысяч деревьев;

• во всех школах Бишкека будут созданы зеленые зоны;

• на строительство ирригационных систем, дорог и скважин выделено 600

миллионов сомов.

Работа cлужбы экологического и технического надзора: • в рамках рейдов по выявлению транспортных средств, загрязняющих

атмосферу, составлено 179 административных протоколов, наложено штрафов

на 3 миллиона 187 тысяч 500 сомов;

• проведены проверки 222 хозяйствующих субъектов — швейных цехов, бань,

автосервисов и других объектов. По итогам выявленных нарушений наложены

штрафы на общую сумму 5 миллионов 468 тысяч сомов.

Запрет на хранение рассыпного угля Заместитель министра энергетики Насипбек Керимов проинформировал о ситуации

на угольном разрезе Кара-Кече и проводимой разъяснительной работе по

запрету реализации и использования рассыпного угля (фракция 0-13 миллиметров) в

Бишкеке и Чуйской области. Согласно постановлению кабмина от 6 октября 2025 года №639 «О некоторых мерах по охране атмосферного воздуха», продажа, хранение и использование рассыпного угля на территории столицы и Чуйской области запрещены.

В завершение заседания глава Минприроды Медер Машиев подчеркнул важность оперативного принятия мер, усиления межведомственного взаимодействия и своевременного обмена информацией для достижения ощутимых результатов в улучшении качества атмосферного воздуха.