Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Как власти Бишкека борются со смогом: озеленение, газификация и запрет на уголь

На заседании межведомственной комиссии по улучшению качества атмосферного воздуха мэр столицы Айбек Джунушалиев и главы ряда министерств рассказали о проводимых мероприятиях по озеленению и улучшению экологической ситуации в городе. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

Отмечается, что прошли следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

Газификация населенных пунктов:

• из 105 54 газифицированы;
• всего 69 тысяч 52 жилых дома обеспечены доступом к газу, из них 49 тысяч 224
подключены;
• 29 тысяч 949 домов (61 процент) используют газ для отопления.

Обновление общественного транспорта:

• теперь автопарк общественного транспорта состоит из 1 тысячи 449
экологически чистых автобусов, из них:
– 1 тысяча 329 работают на газе;
– 120 — электробусы, приобретенные в 2025 году;
• более 1,5 тысячи дизельных маршрутных такси выведены с центральных улиц
города. 

Зеленые зоны:

• с 15 октября стартовала массовая акция по посадке более 10 тысяч саженцев
различных пород; до настоящего времени посажено 7 тысяч деревьев;
• во всех школах Бишкека будут созданы зеленые зоны;
• на строительство ирригационных систем, дорог и скважин выделено 600
миллионов сомов.

Работа cлужбы экологического и технического надзора:

• в рамках рейдов по выявлению транспортных средств, загрязняющих
атмосферу, составлено 179 административных протоколов, наложено штрафов
на 3 миллиона 187 тысяч 500 сомов;
• проведены проверки 222 хозяйствующих субъектов — швейных цехов, бань,
автосервисов и других объектов. По итогам выявленных нарушений наложены
штрафы на общую сумму 5 миллионов 468 тысяч сомов.

Запрет на хранение рассыпного угля

Заместитель министра энергетики Насипбек Керимов проинформировал о ситуации
на угольном разрезе Кара-Кече и проводимой разъяснительной работе по
запрету реализации и использования рассыпного угля (фракция 0-13 миллиметров) в
Бишкеке и Чуйской области.

Согласно постановлению кабмина от 6 октября 2025 года №639 «О некоторых мерах по охране атмосферного воздуха», продажа, хранение и использование рассыпного угля на территории столицы и Чуйской области запрещены.

В завершение заседания глава Минприроды Медер Машиев подчеркнул важность оперативного принятия мер, усиления межведомственного взаимодействия и своевременного обмена информацией для достижения ощутимых результатов в улучшении качества атмосферного воздуха.
