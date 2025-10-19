13:11
Сюжет: Жизнь за рубежом. Истории кыргызстанцев

Как поступить в американский вуз и учиться бесплатно: личный опыт кыргызстанки

Тамара Арыстанбекова летом 2025 года получила степень магистра в США. Однако не стала останавливаться на достигнутом и решила получить вторую. Кыргызстанкаживет в Трое (штат Алабама).

«Хотя я много путешествую, Трой остается моим любимым местом, потому что стал для меня вторым домом. Это небольшой студенческий городок, и за время жизни здесь все стало таким близким и родным», — признается она.

Подробнее о поступлении в вуз и жизни в Соединенных Штатах Тамара рассказала 24.kg.

из архива собеседницы
Фото из архива собеседницы. Тамара Арыстанбекова
— Расскажите немного о себе...

— Я родом из Оша, почти все школьные годы прожила там — училась в гимназии № 20 до седьмого класса, затем поступила в турецкий лицей «Себат». Участвовала в олимпиадах. Даже в международной, которая прошла в Кении (Африка). На ней участники презентовали свои проекты, и наша команда получила бронзу. Это вдохновило меня путешествовать и учиться за рубежом.

Читайте по теме
Пыль, жара, мороз: как климат КР подтолкнул парня из Нооката на стартап в США

После окончания школы поступила в Международный университет «Ала-Тоо». На втором курсе подала документы на программу обмена студентами, прошла все отборочные этапы и отправилась на учебу в Хьюстон (штат Техас). Училась в North American University. Мне предложили остаться, но мне только 18 лет исполнилось, решила вернуться домой — сильно скучала по семье.

После окончила университет и начала работать по профессии, сотрудничая с государственными структурами и международными организациями. Со временем заметила, что редко использую языковые навыки (особенно английский), и поняла, что могу их потерять. Решила продолжить обучение в магистратуре, чтобы не только получить степень магистра, но и расширить кругозор и развиваться профессионально и личностно.

— Как выбирали университет?

— Я знала: даже если бы мне пришлось оплачивать обучение, мои родители поддержали бы меня и нашли бы средства, потому что они всегда поддерживают мои образовательные инициативы. За это я им безмерно благодарна — их воспитание во многом сформировало меня как личность.

Моей первой целью было получить стипендию, однако в процессе поиска я столкнулась с проблемой: на магистратуру получить стипендию крайне сложно, а в некоторых университетах практически невозможно. Да и конкуренция и требования гораздо выше. Поэтому решила сосредоточиться на качественных государственных университетах (state or public universities), где стоимость обучения, как правило, ниже, чем в частных.

Читайте по теме
От Бишкека до Нью-Йорка. История Касыма Молдогазы — универсального гитариста

Следующим важным критерием был статус университета. Конечно, я не рассчитывала попасть в Лигу плюща (все, конечно, мечтают об этом), но и учиться в малоизвестном или непроверенном учебном заведении не хотелось.

Четвертым фактором были качество жизни и штат, куда поеду. Было важно, чтобы проживание не было чрезмерно дорогим, как, например, в Нью-Йорке.

С учетом этих критериев я выбрала три университета — Auburn University, Troy University и Arizona State University. Меня приняли во все три, но, взвесив все «за» и «против», в итоге остановилась на Troy University и поступила на факультет международных отношений.

— Какие возникли сложности при поступлении? Какие главные выводы для себя сделали в тот период?

— Откровенно говоря, не припомню серьезных сложностей. Единственное, что действительно сложно, — это получение стипендии. Если говорить о самом процессе поступления, без учета скидок или стипендий он простой: нужно собрать необходимые документы, и этого достаточно. Более трудоемким и затратным процессом я бы назвала их перевод на английский, нотариальное заверение, апостиль и так далее.

Для некоторых людей трудностью может быть написание мотивационного письма, но для меня это не проблема. Сейчас помогаю тем, кто подается на учебу, именно с документами, и часто вижу — многие не знают, что писать в мотивационном письме. Мы обсуждаем идеи вместе, и в итоге получаются хорошие письма.

Процесс поступления зависит полностью от вас. Чем быстрее сдадите необходимые экзамены, такие как IELTS или Duolingo, и подготовите документы, тем быстрее сможете поступить.

Тамара Арыстанбекова

 

В отличие от учебного года в других странах, здесь можно начать первый семестр даже зимой или летом, поэтому сроки поступления зависят только от вашей готовности. В моем случае, поскольку я работала, сдавала экзамены и готовила документы, процесс занял около шести-восьми месяцев. Теоретически я могла начать немного раньше, но задержалась с подачей документов.

— Как покрывали расходы? Приходилось ли подрабатывать? Если да, то кем?

— При поступлении я получила скидку 50 процентов, которая составила примерно $9 тысяч за год. Я человек, который заранее планирует свои шаги, поэтому прилетела с дополнительными деньгами, чтобы покрыть остальные расходы. Еще до приезда в США знала, что не смогу подрабатывать вне кампуса из-за студенческой визы.

Планировала найти работу в кампусе, например, в библиотеке, чтобы хоть как-то покрывать расходы, и, конечно, рассчитывала на поддержку родителей. По приезде начала искать все возможные варианты финансирования и узнала о Graduate Assistantship — позиции ассистента профессора или факультета, которая покрывает обучение студента и оплачивает его работу. Такое есть во многих университетах.

В рамках этой позиции студент учится и одновременно работает в университете. Можно быть академическим ассистентом или административным. Я стала административным в учебном центре при университете. Там бесплатно помогают студентам с учебой: поддержка по заданиям, исследовательским работам, оформлению проектов, что-то вроде репетиторства.

Так, я совмещаю работу административного ассистента и репетиторство по написанию работ (writing). Эта позиция полностью покрывает мое обучение в $18 тысяч в год и дает стипендию в $8 тысяч в год. Мне повезло получить эту позицию, и теперь я могу не волноваться о финансах и учиться бесплатно. Это существенно облегчило жизнь мне и родителям. Кроме того, большой плюс этой работы в том, что я одновременно учусь и получаю опыт работы в американской образовательной системе, а значит, не трачу время только на учебу.

— Чем отличается система обучения в вузах Кыргызстана и США?

— Главное отличие, пожалуй, в том, что здесь за тобой никто не будет бегать. Ты сам отвечаешь за оценки и успеваемость. Если в Кыргызстане преподаватели часто стараются помочь студенту «вытянуть» предмет, в США все строго. Если провалил курс, значит, провалил, и никто не будет нянчиться или давать дополнительные шансы.

Второе отличие — отсутствие постоянных групп. Например, в «Ала-Тоо» у нас была группа IR-B, и мы вместе посещали одинаковые предметы. Здесь студенты сами выбирают курсы и на каждом предмете учатся с разными людьми.

Еще одно отличие — высокая вовлеченность студентов во внеучебную жизнь. В наших вузах большинство просто учились и не участвовали в дополнительных активностях. Здесь же студенческая активность развита и поощряется со школьных лет. Почти каждый состоит в какой-то организации: сенате, музыкальной или политической группе, клубе по интересам и так далее. У них постоянно проходят выборы, мероприятия, собрания, и это считается неотъемлемой частью образования.

Такой опыт не только делает студенческую жизнь интереснее, но и положительно влияет на резюме. Работодатели ценят активность, лидерство и участие в студенческих проектах.

Тамара Арыстанбекова

Этим летом я успешно окончила обучение и получила степень магистра. Однако после этого мне предложили остаться на своей работе, и я с удовольствием согласилась. Кроме того, решила получить вторую степень магистра, на этот раз по направлению MBA — Data Analytics.

Еще во время учебы в Хьюстоне по программе обмена я брала курсы факультета International Business, и этот сектор всегда был мне интересен. Поэтому, когда появилась возможность получить вторую степень бесплатно, я решила воспользоваться этим шансом.

Сейчас обучаюсь на второй магистратуре и работаю ассистентом и репетитором там же. Если говорить об этой должности, то получить ее было непросто. Но, как говорится, с божьей помощью все получилось. Конкуренция на такие позиции высокая, и кандидатов очень много, поэтому считаю, что мне повезло.

— Какие сложности возникли в первые месяцы жизни в США? Как в целом далась адаптация?

— Так как я уже бывала в США в 2018 году и хорошо знаю язык, у меня не возникло особых сложностей с адаптацией. Сложности чаще появляются у тех, кто не знает английского или плохо знаком с американской культурой. Например, у некоторых моих знакомых были трудности с привыканием к их манере общения и культурным особенностям. Поэтому, думаю, процесс адаптации очень индивидуален.

В моем случае это всегда легко. Возможно, связано с тем, что я училась в лицее и с седьмого класса жила в общежитии, отдельно от родителей. Там я рано научилась самостоятельности и ответственности.

Даже джетлаг у меня не проявился, хотя между Кыргызстаном и Соединенными Штатами целых 12 часов разницы.

Читайте по теме
От Бишкека до Нью-Йорка. История Касыма Молдогазы — универсального гитариста

Единственное, что иногда вызывает неудобство, — отсутствие привычных продуктов. Конечно, это не критично, но порой хочется чего-то «домашнего». Например, у нас можно просто выйти и купить творог, а здесь я готовлю его сама.

Кроме того, я живу не в типичном для выходцев из СНГ штате, как, например, Иллинойс, где много наших соотечественников и есть магазины с привычными продуктами. В Трое таких людей гораздо меньше. В нашем городе среди студентов всего две девушки (считая меня) из Кыргызстана и одна из Азербайджана.

— Какие плюсы и минусы жизни в США отметили для себя?

— Плюсов намного больше, чем минусов. Наверное, главный — это то, что я избавилась от «эл эмне дейт?» или привычки думать о том, что скажут другие. Здесь никому нет дела до того, как ты одет, как выглядишь или что ешь. В США нет такого сильного социального давления, как у нас. Я не могу сказать, что здесь совсем не осуждают, просто люди держат свое мнение при себе и не дают непрошеных советов.

Еще один важный момент: жизнь в Соединенных Штатах закаляет и делает сильнее. Казалось бы, ничего особенного, но каким-то образом жизнь здесь заставляет тебя взрослеть, становиться более самостоятельным и ответственным, потому что каждое решение полностью на тебе. Если правильно воспринимать жизненные уроки, ты постоянно растешь и развиваешься.

Что касается минусов, то, пожалуй, единственный для меня — это расстояние от семьи. Это действительно тяжело. Все остальное можно найти, заменить или просто привыкнуть.

— Чем занимаетесь в свободное время?

— В основном мой день полностью расписан. Совмещаю работу и учебу, а в свободное время хожу в зал или библиотеку. Иногда встречаюсь с друзьями, но, как правило, в течение недели мой график довольно плотный. Работа, учеба и спорт занимают почти все время. Кроме того, веду блог о жизни студента в Америке, где делюсь своими опытом, советами и наблюдениями о жизни здесь.

— Чего не хватает вдали от родины?

— Наверное, как и большинству, — семьи и друзей. Я быстро адаптируюсь к новым местам и обстоятельствам, поэтому в целом чувствую себя комфортно. Но, как бы ни было хорошо за границей, близких людей ничем не заменишь. Америка — это страна, где можно найти альтернативу почти всему, но тепло родных и ощущение дома заменить невозможно.

— Как часто приезжаете в Кыргызстан? Планируете ли вернуться?

— Уехала в 2023 году и планировала приехать на родину этим летом, но не смогла из-за учебы и работы. После окончания обучения хочу вернуться в Кыргызстан и продолжить карьеру в государственных структурах. В будущем хотела бы работать в консульствах КР за границей или в Министерстве иностранных дел.

— Какие цели ставите на ближайшие пять лет?

— Главная — получить вторую степень магистра и вернуться в Кыргызстан. В будущем вижу себя как минимум одним из депутатов Жогорку Кенеша, а в идеале отдать долг родине, работая в сфере международных отношений, так как искренне верю, что смогу быть полезна именно в этих областях.

— Что бы вы сказали кыргызстанцам, которые только задумываются о поступлении в зарубежный вуз?

— Будьте готовы к ответственности, победам и поражениям — без этого невозможно. Учитесь на жизненных уроках и оставайтесь верны своим принципам, особенно когда вы молоды. Выйдя из дома впервые, молодые люди сталкиваются с множеством соблазнов, поэтому важно быть осторожными, ответственными и сохранять свои ценности.

Не тратьте время впустую. Не думайте: «Я только в восьмом классе, у меня еще три года». Это время пролетит как три дня. Если хотите достичь большего, чем другие, придется работать чуть больше, чем они.

И, конечно, уважайте правила и культуру того государства, где вы живете, ведь по вашему поведению судят о Кыргызстане.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347417/
