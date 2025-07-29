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Общество

Заболеваемость гепатитом В среди детей снизилась в Кыргызстане в 145 раз

В Кыргызстане с 2000 по 2020 год заболеваемость гепатитом В снизилась в 14 раз, а среди детей — в 145 раз. Об этом сообщает Республиканский центр иммунопрофилактики (РЦИ).

По его сведениям, на данный момент в республике не отмечается ни одного положительного случая среди детей и подростков до 20 лет после получения прививки.

Прививка против вирусного гепатита В детям проводится:

  • в течение 24 часов в роддоме;
  • в 2 месяца в составе пентавакцины АКДС-ВГВ-ХИБ;
  • в 3,5 месяца в составе пентавакцины АКДС-ВГВ-ХИБ;
  • в 5 месяцев в составе пентавакцины АКДС-ВГВ-ХИБ.

По информации РЦИ, на сегодня 91 процент случаев гепатита В в стране встречается среди возрастных групп 20-60 лет. С декабря 2022 года в КР впервые началась бесплатная вакцинация взрослого населения от гепатита В.

Вакцина взрослому населению вводится троекратно, второй дозой прививают через месяц после первой, и последующая — через шесть месяцев после первой дозы. В течение шести месяцев необходимо получить все три дозы вакцины.

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Проведенные исследования утверждают о 95 процентах эффективности вакцинации против гепатита В.

Уточняется, что ввозимые в Кыргызстан вакцины подлежат обязательной государственной сертификации, проверке соответствия серий вакцин требованиям специфической безопасности и экспертизе нормативно-технической документации.

«Вакцины, используемые в Кыргызской Республике, имеют то же качество, что и в Европе. Компоненты вакцин безопасны и не содержат никаких токсичных или запрещенных веществ и широко применяются во всем мире, включая страны исламского шариата (Саудовскую Аравию, Египет, Пакистан, ОАЭ и другие)», — подчеркнули в РЦИ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/337780/
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