16:04
USD 87.45
EUR 102.31
RUB 1.04
Агент 024

В 56-й школе ученики 6-х классов остались без преподавателей

Фото из интернета

В 56-й школе ученики 6-х классов остались без преподавателей четырех базовых предметов в самом начале учебного года. Об этом 24.kg сообщил родитель одного из учеников.

По его словам, в школах нет учителей биологии, русского языка и литературы, истории и географии. Учителей еще не нашли, и дети учатся по 2-3 урока в день уже две недели.

«Родителям сказали, что учителей ищут, но вторая неделя пошла — и пока никаких результатов. Эта проблема не только у нас, в других государственных школах похожая ситуация. Опытные педагоги уходят в частные школы, а там, во-первых, дорого, во-вторых, свободных мест тоже нет. Получается настоящий кризис: если в столице такая ситуация, то что говорить о регионах», — отметил родитель.

Читайте по теме
В Кыргызстане не хватает более 1,3 тысячи учителей

Кадровый дефицит в школах является острой проблемой в Кыргызстане. Ранее замминистра просвещения Надира Джусупбекова сообщила, что в школы направили более 1,2 тысячи выпускников вузов. Однако горожане во время опроса отметили, что учителей по-прежнему не хватает.

Отметим, что зарплата учителей является одной из самых маленьких в сравнении с другими профессиями в Кыргызстане. Минимальная заработная плата учителя по Кыргызстану составляет 12 тысяч сомов, максимальная — 72 тысячи.
Ссылка: https://24.kg/agent_024/343151/
просмотров: 482
Версия для печати
Материалы по теме
Денежные сборы в школах и детсадах запрещены. Нарушителей уволят
В Бишкеке и Чуйской области на кредитные средства построят семь новых школ
ООН: Из-за сокращения финансирования до 278 миллионов детей не смогут учиться
В Бишкеке школы с кыргызским языком обучения полностью обеспечены учителями
В бишкекской школе № 44 за месяц уволилось 11 учителей
Не хватает учебников и учителей. А какие проблемы в вашей школе? Опрос
Безопасность детей. «Тревожные кнопки» установлены во всех школах Бишкека
Переход на 12-летку. А сколько детей у вас в классе? Опрос
Адылбек Касымалиев принял участие в линейке ко Дню знаний в школе села Кожомкул
Первый звонок в ошских школах: мэр поздравил учеников и педагогов
Популярные новости
Бишкекчане возмущены состоянием тротуаров: было плохо, стало еще хуже Бишкекчане возмущены состоянием тротуаров: было плохо, стало еще хуже
Озера Сон-Куль и&nbsp;Кара-Камыш. Фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Озера Сон-Куль и Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg
Депутат отмыл дорогу и&nbsp;восстановил разметку Депутат отмыл дорогу и восстановил разметку
Бишкекчане жалуются на&nbsp;сквер на&nbsp;улице Тоголока Молдо. Он&nbsp;в&nbsp;плачевном состоянии Бишкекчане жалуются на сквер на улице Тоголока Молдо. Он в плачевном состоянии
Бизнес
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
KOICA поддерживает развитие животноводства в&nbsp;Кыргызской Республике KOICA поддерживает развитие животноводства в Кыргызской Республике
Впервые в&nbsp;Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в&nbsp;MBANK Впервые в Кыргызстане: страхование КАСКО онлайн в MBANK
Официальные новинки Apple&nbsp;&mdash; уже скоро в&nbsp;офисах Beeline Официальные новинки Apple — уже скоро в офисах Beeline
11 сентября, четверг
16:00
Можно ли строить «Камбар-Ату» на выбранном участке? Ответ Института сейсмологии Можно ли строить «Камбар-Ату» на выбранном участке? Отв...
15:44
В Бишкеке задержали иностранца, занимавшегося интернет-мошенничеством
15:40
Дело Канышай Мамыркуловой. В Бишкекском горсуде началось рассмотрение апелляции
15:31
Президент Садыр Жапаров встретился с представителями Rothschild & Co
15:29
Центру охраны материнства и детства передали оборудование для реабилитации