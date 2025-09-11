В 56-й школе ученики 6-х классов остались без преподавателей четырех базовых предметов в самом начале учебного года. Об этом 24.kg сообщил родитель одного из учеников.

По его словам, в школах нет учителей биологии, русского языка и литературы, истории и географии. Учителей еще не нашли, и дети учатся по 2-3 урока в день уже две недели.

«Родителям сказали, что учителей ищут, но вторая неделя пошла — и пока никаких результатов. Эта проблема не только у нас, в других государственных школах похожая ситуация. Опытные педагоги уходят в частные школы, а там, во-первых, дорого, во-вторых, свободных мест тоже нет. Получается настоящий кризис: если в столице такая ситуация, то что говорить о регионах», — отметил родитель.

Кадровый дефицит в школах является острой проблемой в Кыргызстане. Ранее замминистра просвещения Надира Джусупбекова сообщила, что в школы направили более 1,2 тысячи выпускников вузов. Однако горожане во время опроса отметили, что учителей по-прежнему не хватает.

Отметим, что зарплата учителей является одной из самых маленьких в сравнении с другими профессиями в Кыргызстане. Минимальная заработная плата учителя по Кыргызстану составляет 12 тысяч сомов, максимальная — 72 тысячи.