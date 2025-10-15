Россия выкупила права на франшизу кыргызского фильма «Аяш»

Кыргызский комедийный хит «Аяш», который завоевал любовь зрителей в Кыргызстане и за его пределами, теперь официально получил российскую адаптацию. Об этом в социальных сетях сообщила студия MBPRO.

Российские продюсеры выкупили права на франшизу и сняли собственную версию картины под названием «По-братски».

Ранее идея фильма «Аяш» уже привлекла внимание Казахстана, где сняли свою версию под названием «Родной». В студии отметили: это событие показывает, что кыргызское кино начинает выходить на международный уровень. В Кыргызстане после успеха первой части «Аяша» сняли еще три киноленты.

Напомним, в первой части «Аяша» рассказывалось о Бакыте и Каныкей, которые решили развестись. Чтобы оформить развод, им необходимо поехать на Иссык-Куль, где расписались. По пути машина ломается, и они оказываются в компании семьи Койчубековых, которые едут туда же. Это путешествие приводит к неожиданным событиям.

В российской версии супруги Антон и Света Лебедевы также приняли решение развестись. Но вместо Иссык-Куля они отправятся в северный город Нежногорье, где их когда-то поженили. К ним на выручку приходит соседская семья — Валентин и Варвара Бублики, а также их сын Платон, которые случайно отправляются по тому же маршруту. Антон и Света вынуждены согласиться поехать с ними, не предполагая, какие приключения ждут их на этом пути.