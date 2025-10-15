16:41
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.09
Общество

Россия выкупила права на франшизу кыргызского фильма «Аяш»

Кыргызский комедийный хит «Аяш», который завоевал любовь зрителей в Кыргызстане и за его пределами, теперь официально получил российскую адаптацию. Об этом в социальных сетях сообщила студия MBPRO.

Российские продюсеры выкупили права на франшизу и сняли собственную версию картины под названием «По-братски».

Ранее идея фильма «Аяш» уже привлекла внимание Казахстана, где сняли свою версию под названием «Родной». В студии отметили: это событие показывает, что кыргызское кино начинает выходить на международный уровень. В Кыргызстане после успеха первой части «Аяша» сняли еще три киноленты.

Напомним, в первой части «Аяша» рассказывалось о Бакыте и Каныкей, которые решили развестись. Чтобы оформить развод, им необходимо поехать на Иссык-Куль, где расписались. По пути машина ломается, и они оказываются в компании семьи Койчубековых, которые едут туда же. Это путешествие приводит к неожиданным событиям.

В российской версии супруги Антон и Света Лебедевы также приняли решение развестись. Но вместо Иссык-Куля они отправятся в северный город Нежногорье, где их когда-то поженили. К ним на выручку приходит соседская семья — Валентин и Варвара Бублики, а также их сын Платон, которые случайно отправляются по тому же маршруту. Антон и Света вынуждены согласиться поехать с ними, не предполагая, какие приключения ждут их на этом пути.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347295/
просмотров: 334
Версия для печати
Материалы по теме
Темпы переработки нефти в России будут снижены как минимум до середины 2026 года
Азербайджан, РФ, Иран и Индия подпишут меморандум о таможенном сотрудничестве
Таможенная служба РФ ужесточает контроль за товарами с сертификатами Кыргызстана
Саммит Россия — Центральная Азия пройдет в столице Таджикистана: кто приедет
В Кыргызстане пройдут Дни культуры России
Для иностранцев. В России появится мобильное приложение Visit Russia
США предоставят Украине разведывательные данные для ударов вглубь России — СМИ
Работница «Почты России» отправила мошенникам в Кыргызстан 8,6 миллиона рублей
Россия выделит 30 квот для граждан Кыргызстана в творческие вузы
Китай пригрозил США из-за намерений ввести пошлины за импорт нефти из России
Популярные новости
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Что ждет бишкекчан в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;13-15 октября Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 13-15 октября
Феликс Кулов предложил рассмотреть на&nbsp;референдуме статус города Манаса Феликс Кулов предложил рассмотреть на референдуме статус города Манаса
ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей ГНС Кыргызстана усиливает выявление недобросовестных предпринимателей
Бизнес
Онлайн-кинотеатр с&nbsp;восточной душой: RizaNova на&nbsp;O!TV. Попробуйте бесплатно Онлайн-кинотеатр с восточной душой: RizaNova на O!TV. Попробуйте бесплатно
&laquo;Все кинотеатры + ТВ&raquo; от&nbsp;MEGA: фильмы, сериалы и&nbsp;200+ телеканалов в&nbsp;одном пакете «Все кинотеатры + ТВ» от MEGA: фильмы, сериалы и 200+ телеканалов в одном пакете
В&nbsp;Казахстане прошел первый Международный ядерный эколагерь для молодежи В Казахстане прошел первый Международный ядерный эколагерь для молодежи
Doscredobank запускает акцию &laquo;Бонус к&nbsp;переводу&raquo; с&nbsp;розыгрышем электромобилей Doscredobank запускает акцию «Бонус к переводу» с розыгрышем электромобилей
15 октября, среда
16:39
Под Кантом поезд сбил легковушку: кто виноват, рассказали в «Кыргыз темир жолу» Под Кантом поезд сбил легковушку: кто виноват, рассказа...
16:21
Россия выкупила права на франшизу кыргызского фильма «Аяш»
16:00
Высокий рост ВВП Кыргызстана против инфляции: экономические итоги девяти месяцев
15:42
Мэр Бишкека: Реновация будет только с согласия владельцев квартир
15:35
Рестораны и кафе больше не могут взимать плату за обслуживание клиентов