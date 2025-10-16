Фото 24.kg. Лошади лучше людей. История кыргызстанки, которая потеснила мужчин в кок бору

Закат, пыль, конь и девушка... На поле, где мужчины сражаются за улак, 18-летняя Раиса Ерошкина из Орловки доказывает, что сила — не в брутальной борьбе, а в упорстве и любви к делу.

Раиса — одна из первых женщин Кыргызстана, оседлавших кок бору.

Фото 24.kg. Лошади лучше людей. История кыргызстанки, которая потеснила мужчин в кок бору

Закат в Орловке начинается резко — будто кто-то переворачивает небо и высыпает на степь золото. Пыль над дорогой переливается в лучах, тени коней протягиваются через всю долину. На фоне этого сияния появляется она — Раиса, 18-летняя девушка, которая играет в самую популярную в стране игру. На плечах — старое седло, в руках — шлем, потертый от времени.

Она идет к коню, и все вокруг будто замедляется. Тишину нарушают только звон стремян и далекий лай.

«Я из Орловки. Работаю тут, живу тут. Большую часть времени провожу с лошадьми. Без них — как без воздуха», — говорит девушка.

Раиса впервые села на лошадь в пять лет. Страх, потом азарт, потом и любовь.

«Мама меня посадила на коня, я чуть не расплакалась. Но потом страх ушел. С тех пор — все», — вспоминает собеседница.

Но Раиса уверена, что «кок бору — не только для мужчин, это и для сильных женщин».

По-настоящему, серьезно и уверенно она начала играть в 2022 году, когда впервые вышла на поле улака. Это был вызов — девушка среди десятков мужчин, где борьба всегда нешуточная, а страсти кипят, зашкаливая.

С тех пор Раиса стала одной из самых заметных фигур в кок бору. Ее видео в TikTok и Instagram набирают десятки тысяч просмотров. Люди пишут: «Ты ездишь так, как не можем даже мы».

Она улыбается: «Это круто. Но я просто делаю то, что люблю».

Хан, с которым не страшно

На закате конюшня выглядит как живая: ветер шевелит полог, где-то ржет конь. Из-за забора выходит рыжий жеребец. Это Хан — мускулистый, горячий, с темной гривой.

Раиса подходит к нему, касается морды.

«Он чувствует меня. Если я нервничаю — он спокоен. Если я злюсь — он резкий. Иногда сам спасает, делает шаг, когда я могу упасть», — говорит она.

Между ними — почти человеческая связь. Она говорит с ним как с другом.

Лошади лучше людей. Они все понимают. Никогда не предают. Раиса Ерошкина, улакчи

Хан фыркает, и в золотом свете заката его бок блестит как бронза.

Когда девушка выходит на поле

Пыльное поле возле Орловки. Мужчины собираются в круг, шутят, спорят. Раиса подтягивает седло, садится одним резким движением. В этот момент солнце касается горизонта, и все поле становится янтарным.

«Когда я на поле, все исчезает. Только я, конь и улак. Там нельзя думать, только чувствовать», — объясняет спортсменка.

Свисток судьи и...

Толпа шумит, копыта выбивают облака пыли. Раиса врывается в центр, прижимает улак к седлу, лошадь уходит в сторону, и мужчины, привыкшие к грубой игре, уступают на мгновение. Один из них потом скажет: «Мы думали — просто девушка. А оказалось, игрок».

После игры тишина и чай...

Когда все заканчивается, поле пустеет. Раиса снимает шлем, волосы выбились из косы, на лице пыль, в глазах — спокойствие. Возвращается домой, где в окне уже горит свет. Мама встречает ее настороженно.

«Я боялась, — говорит мама Светлана Сергунина. — Каждый раз думаю: упадет. Но вижу: это ее жизнь. И молюсь, чтобы не травмировалась».

Фото 24.kg

Девушки, которые не боятся

Раиса садится у окна, наливает чай: «Мама — мой главный мотиватор. Даже Хан не дотягивает». Улыбается. Когда она получает травму, мама грустит. Но Раиса знает, что без ее веры не будет удачи на поле.

Теперь в Орловке уже две девушки, которые играют. Они называют себя просто «улакчи кыздар».

«Я начала играть из-за Раи. Она рядом, она вдохновляет. С ней я поняла, что женщины могут быть в игре не хуже мужчин», — поделилась девушка.

Раиса не спорит, не хвастается: «Главное — не бояться. И верить. Все остальное придет».

«Когда я впервые смогла управлять лошадью сама, я поняла — все. Больше мне не нужно, чтобы кто-то помогал. Я сама», — говорит Рая.

Она гладит Хана, тихо шепчет ему что-то на ухо. Ставит ногу в стремя, садится.

Фото 24.kg. Лошади лучше людей. История кыргызстанки, которая потеснила мужчин в кок бору

«Пока не хочу замуж. Хочу играть, хочу жить. Хочу, чтобы мама гордилась», — делится она.

Эпилог

Когда Раиса уходит в закат, кажется, что все поле гудит после нее. Воздух еще дрожит от копыт, птицы взлетают с электропроводов, и где-то далеко слышно, как на ветру развивается флаг — символ кок бору.

Она не борется с миром, не ломает границы. Она просто идет своей дорогой — туда, где женщина может быть и сильной, и нежной, и свободной.

Раиса из Орловки не просто улакчи. Она символ страны. Вопреки всем стереотипам, предубеждениям и трудностям Раиса доказывает: Кыргызстан и его жители — это всегда про свободу и движение навстречу переменам...