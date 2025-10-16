14:40
Общество

Лошади лучше людей. История кыргызстанки, которая потеснила мужчин в кок бору

Фото 24.kg. Лошади лучше людей. История кыргызстанки, которая потеснила мужчин в кок бору

Закат, пыль, конь и девушка... На поле, где мужчины сражаются за улак, 18-летняя Раиса Ерошкина из Орловки доказывает, что сила — не в брутальной борьбе, а в упорстве и любви к делу.

Раиса — одна из первых женщин Кыргызстана, оседлавших кок бору.

Фото 24.kg. Лошади лучше людей. История кыргызстанки, которая потеснила мужчин в кок бору

Закат в Орловке начинается резко — будто кто-то переворачивает небо и высыпает на степь золото. Пыль над дорогой переливается в лучах, тени коней протягиваются через всю долину. На фоне этого сияния появляется она — Раиса, 18-летняя девушка, которая играет в самую популярную в стране игру. На плечах — старое седло, в руках — шлем, потертый от времени.

Она идет к коню, и все вокруг будто замедляется. Тишину нарушают только звон стремян и далекий лай.

«Я из Орловки. Работаю тут, живу тут. Большую часть времени провожу с лошадьми. Без них — как без воздуха», — говорит девушка.

Когда страх стал привычкой

Раиса впервые села на лошадь в пять лет. Страх, потом азарт, потом и любовь.

«Мама меня посадила на коня, я чуть не расплакалась. Но потом страх ушел. С тех пор — все», — вспоминает собеседница.

По-настоящему, серьезно и уверенно она начала играть в 2022 году, когда впервые вышла на поле улака. Это был вызов — девушка среди десятков мужчин, где борьба всегда нешуточная, а страсти кипят, зашкаливая.

Но Раиса уверена, что «кок бору — не только для мужчин, это и для сильных женщин».

С тех пор Раиса стала одной из самых заметных фигур в кок бору. Ее видео в TikTok и Instagram набирают десятки тысяч просмотров. Люди пишут: «Ты ездишь так, как не можем даже мы».

Она улыбается: «Это круто. Но я просто делаю то, что люблю».

Хан, с которым не страшно

На закате конюшня выглядит как живая: ветер шевелит полог, где-то ржет конь. Из-за забора выходит рыжий жеребец. Это Хан — мускулистый, горячий, с темной гривой.

Раиса подходит к нему, касается морды.

«Он чувствует меня. Если я нервничаю — он спокоен. Если я злюсь — он резкий. Иногда сам спасает, делает шаг, когда я могу упасть», — говорит она.

Между ними — почти человеческая связь. Она говорит с ним как с другом.

Лошади лучше людей. Они все понимают. Никогда не предают.

Раиса Ерошкина, улакчи

Хан фыркает, и в золотом свете заката его бок блестит как бронза.

Когда девушка выходит на поле

Пыльное поле возле Орловки. Мужчины собираются в круг, шутят, спорят. Раиса подтягивает седло, садится одним резким движением. В этот момент солнце касается горизонта, и все поле становится янтарным.

«Когда я на поле, все исчезает. Только я, конь и улак. Там нельзя думать, только чувствовать», — объясняет спортсменка.

Свисток судьи и...

Толпа шумит, копыта выбивают облака пыли. Раиса врывается в центр, прижимает улак к седлу, лошадь уходит в сторону, и мужчины, привыкшие к грубой игре, уступают на мгновение. Один из них потом скажет: «Мы думали — просто девушка. А оказалось, игрок».

После игры тишина и чай...

Когда все заканчивается, поле пустеет. Раиса снимает шлем, волосы выбились из косы, на лице пыль, в глазах — спокойствие. Возвращается домой, где в окне уже горит свет. Мама встречает ее настороженно.

«Я боялась, — говорит мама Светлана Сергунина. — Каждый раз думаю: упадет. Но вижу: это ее жизнь. И молюсь, чтобы не травмировалась».

Раиса садится у окна, наливает чай: «Мама — мой главный мотиватор. Даже Хан не дотягивает». Улыбается. Когда она получает травму, мама грустит. Но Раиса знает, что без ее веры не будет удачи на поле.

Девушки, которые не боятся

Теперь в Орловке уже две девушки, которые играют. Они называют себя просто «улакчи кыздар».

«Я начала играть из-за Раи. Она рядом, она вдохновляет. С ней я поняла, что женщины могут быть в игре не хуже мужчин», — поделилась девушка.

Раиса не спорит, не хвастается: «Главное — не бояться. И верить. Все остальное придет».

«Когда я впервые смогла управлять лошадью сама, я поняла — все. Больше мне не нужно, чтобы кто-то помогал. Я сама», — говорит Рая.

Она гладит Хана, тихо шепчет ему что-то на ухо. Ставит ногу в стремя, садится.

Фото 24.kg. Лошади лучше людей. История кыргызстанки, которая потеснила мужчин в кок бору

«Пока не хочу замуж. Хочу играть, хочу жить. Хочу, чтобы мама гордилась», — делится она.

Эпилог

Когда Раиса уходит в закат, кажется, что все поле гудит после нее. Воздух еще дрожит от копыт, птицы взлетают с электропроводов, и где-то далеко слышно, как на ветру развивается флаг — символ кок бору.

Она не борется с миром, не ломает границы. Она просто идет своей дорогой — туда, где женщина может быть и сильной, и нежной, и свободной.

Раиса из Орловки не просто улакчи. Она символ страны. Вопреки всем стереотипам, предубеждениям и трудностям Раиса доказывает: Кыргызстан и его жители — это всегда про свободу и движение навстречу переменам...
