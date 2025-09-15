История русской девушки-улакчи из Орловки покорила соцсети

В Орловке Чуйской области день рождения девушки-улакчи Раисы превратился в настоящее событие для всего села и социальных сетей. Молодая всадница, которая играет в кок бору — традиционную игру, где обычно соревнуются мужчины, — стала героиней трогательного праздника.

Односельчане устроили в ее честь скачки, а главным подарком стало новое седло для коня. На видео, разошедшемся по соцсетям, видно, как Раиса принимает подарок в окружении друзей и соратников. Атмосфера живая и искренняя: аплодисменты, крики поддержки, улыбки.

Интернет моментально подхватил эту историю. Ролики набирают тысячи лайков, а в комментариях люди пишут: «Ты гордость Орловки», «Пусть седло служит долго», «Вот это пример для всех».

Жители уверены, что Раиса давно заслужила признание: она не просто играет в кок бору, но и своим примером показывает: преданность делу и сила характера не имеют гендера. Для местных детей, особенно девочек, она стала живым символом — доказательством того, что даже в самых традиционных сферах можно открывать новые горизонты.

Сегодня имя Раисы известно далеко за пределами села. Ее день рождения и подарок в виде седла превратились в историю, которая вдохновляет и показывает: традиции не умирают, они обретают новые формы и новых героев.