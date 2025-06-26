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Происшествия

Задержан милиционер, ударивший девушку в ГЭС-5 и год назад напавший на врача

Сотрудники ГКНБ задержали капитана милиции, который ударил девушку по лицу и угрожал ей. Об этом сообщили в пресс-центре Госкомитета национальной безопасности КР. 

В Сети появилось видео, на котором мужчина требует извинений от девушки и бьет ее по лицу. Рядом стоят трое мужчин, которые за этим наблюдают. Источник в правоохранительных органах рассказал 24.kg, что этот мужчина является сотрудником милиции — старший инспектор-инженер по связи и спецтехнике Финансово-хозяйственного отдела Полка специального назначения МВД КР Омурбек Рысбаев.

Видео с инцидентом сняли 17 мая на территории ГЭС-5. Милиционер попытался изнасиловать девушку, но она начала кричать и скандалить — грозилась написать заявление, за что мужчина ее ударил и заставлял извиниться.

В пресс-службе УВД Свердловского района 24.kg рассказали, что девушка обратилась с заявлением только спустя месяц — 17 июня.

Она указала, что пьяный мужчина по имени О. нанес ей телесные повреждения. Факт зарегистрирован в ЖУИ — собранные материалы переданы в прокуратуру для дальнейшего изучения.

Кроме того, этот же милиционер год назад напал на заведующую гинекологическим отделением Городской гинекологической больницы № 3 А.Ч.

«ГКНБ КР оперативно отреагировало на факт распространения в интернете видеозаписи, на которой зафиксировано применение насилия милиционера в отношении женщины. Возбуждено дело по статье «Хулиганство» УК КР и в результате совместных действий с отделом внутренних расследований по городу Бишкеку СВР МВД Р.О.Б. был задержан и водворен в ИВС», — говорится в сообщении.

В ГКНБ добавили, что в отношении капитана милиции Р.О.Б. ранее было возбуждено уголовное дело по факту избиения медицинского работника в июне 2024 года. Оба случая вызвали широкий общественный резонанс. ГКНБ КР продолжает следственные действия.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/334259/
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