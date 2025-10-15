В Бишкеке 15 октября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +21 градус.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 9, отрезки улиц Шопокова, Фрунзе;

9.30-18.00 — улица Сувамбердиева, дом № 102/9;

9.00-17.00 — жилмассив «Верхний Орок» (улица Кырк-Кербен), улица Сыдыкова, дом № 290, жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Тулпар, Чынар, Урман, Калыгул Бай уулу), «Арча-Бешик» (улицы Кривоносова, Ахунбаева, Чортекова), село Пригородное, жилмассив «Умут» (улицы Умут-18-19-20-21), микрорайон «Достук», дом № 5/9;

9.00-18.00 — село Озерное (улица Фрунзе);

9.30-15.00 — отрезки улиц Баялинова, Урицкого, Ганди;

10.00-17.00 — жилмассив «Жениш» (улицы Нурийла, Жаштык);

14.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Новая, Колхозная,Чагая, Кыргызская, Панфилова, Коллекторная, Больничная, Короткая, Логвиненко, Полярная, Западная, Кенсуйская, Школьная, переулок Средний), водозабор.

14-15 октября — район, ограниченный улицами Байтика Баатыра, Медерова, Панфилова, ВБЧК;

13-17 октября — улица Ибраимова, проспект Жибек Жолу, улица Суюмбаева, проспект Чуй, улицы Осмонкула, Московская, Токтогула, Абдрахманова.

У кого намечается той

Бактыбек Бекболотов

Родился 15 октября 1964 года. Секретарь Совета безопасности КР

Памятные даты

Международный день сельских женщин

Фото из интернета

Международный день сельских женщин призван напомнить обществу, насколько многим оно обязано сельским женщинам, насколько ценен их труд.

Идея Всемирного дня сельских женщин предложена на IV Женской конференции ООН, прошедшей в 1995 году в Пекине. Проведение этого дня рассматривалось как практический путь получения общественного признания и поддержки многогранной роли сельских женщин.

Кыргызстан также отмечает День сельских женщин 18 июня в соответствии со специальным постановлением правительства, подчеркивающим значительный вклад женщин в развитие сельской местности и государственной экономики КР.

Всемирный день мытья рук

Фото из интернета. Логотип Всемирного дня мытья рук

Грязные руки — одна из главных причин высокой детской смертности в Азии и Африке, поскольку нерегулярное мытье рук может спровоцировать холеру, дифтерию, пневмонию, гепатит, грипп и обычную простуду, конъюнктивит, чесотку, различные грибковые заболевания.

По данным ЮНИСЕФ, ежедневно только от диареи, которую еще называют болезнью грязных рук, умирают 5 тысяч детей.

Обычное мытье рук может спасти и спасает тысячи детских жизней ежедневно.

Международный день белой трости

Это не праздник, а своеобразный знак беды, напоминающий обществу о существовании рядом людей с ограниченными физическими возможностями, помощи и солидарности.

История белой трости как символа слепоты берет начало в 1921 году. В британском городе Бристоле жил молодой профессиональный фотограф Джеймс Биггс, который после несчастного случая потерял зрение. Надо было начинать новую жизнь, и он стал учиться самостоятельно ходить по городу при помощи трости.

Вскоре Джеймс Биггс понял, что на его черную трость не реагируют ни прохожие, ни водители. Тогда он покрасил трость в белый цвет. И она стала заметной. Это новшество подхватили все незрячие не только в Англии, но и во всей Европе, Америке, а позднее и в России.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Жаки Таштемиров

Родился 15 октября 1913 года в селе Он Бир-Жылга. Литературовед, писатель, поэт, заслуженный деятель культуры.

Первый сборник «Эмгек» («Труд»), в который вошли рассказы и очерки, опубликован в 1950-м.

Автор многочисленных повестей, рассказов, поэтических сборников, монографий по кыргызскому литературоведению и статей.

Умер в 1988 году.

Родилась профессор Какиш Рыскулова

Фото пресс-службы КГМА. Какиш Рыскулова

Родилась 15 октября (по другим данным, в августе) 1918 года в селе Четинди Чуйской области.

Первая в Центральной Азии и Казахстане женщина-хирург, академик, отличник народного образования, заслуженный врач и заслуженный деятель науки КР, доктор медицинских наук, профессор.

Трижды избиралась депутатом Верховного Совета КиргССР, депутатом городского совета.

Опубликовала более 250 научных работ, 13 монографий, 11 изобретений, внедрила 47 рационализаторских предложений, подготовила 4 учебника.

Умерла 26 августа 2018-го.

Родился поэт Суюнбай Эралиев

Фото из интернета. Суюнбай Эралиев

Родился 15 октября 1921 года в селе Уч-Эмчек Таласского района. Народный поэт КР, ветеран Великой Отечественной войны, лауреат Государственной премии имени Токтогула Сатылганова.

Произведения будущего классика кыргызской поэзии в периодической печати начали публиковать с 1939-го. В 1949 году вышел в свет его первый поэтический сборник «Биринчи жанырык» («Первые отголоски»), затем книга «Тууган жер» («Родная земля», 1950).

Большим событием в кыргызской поэзии стало издание в 1959-м поэмы Суюнбая Эралиева «Ак моор» («Поэма о любви»).

Перевел на кыргызский язык многие произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Александра Твардовского и многих других российских писателей. Сборники поэта «Первое звучание», «Родная земля», «Белые запахи», «Путешествие к звездам», «Путешествие в жизнь» и другие переведены на иностранные и языки народов СССР.

Умер 16 июля 2016 года.

Родился писатель Аман Саспаев

Фото из интернета. Аман Саспаев

Родился 15 октября 1929 года в селе Кен-Суу нынешнего Тюпского района Иссык-Кульской области. Писатель-прозаик.

Творческая биография писателя началась в 1947-м. В 1966 году издан его первый сборник рассказов «Мальва».

Перу Амана Саспаева принадлежат роман «Парторг», ряд сборников повестей и рассказов. Основной тематикой его произведений являются жизнь и быт, социальное положение эмигрантов в КНР.

Умер 15 июня 2015-го.

Родилась легкоатлетка Татьяна Колпакова

Фото из интернета. Татьяна Колпакова

Родилась 15 октября 1959-го в поселке Аламедин. Заслуженный мастер спорта СССР.

На Олимпиаде-1980 в Москве выиграла золотую медаль в прыжках в длину, опередив Бритту Вуяк и Татьяну Скачко.

Ежегодно в Бишкеке проходит международный турнир по легкой атлетике на призы Татьяны Колпаковой.

