В Бишкеке после капитального ремонта для движения открыли улицу Калинина, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото пресс-службы мэрии

Глава муниципалитета Айбек Джунушалиев осмотрел обновленный участок и официально открыл его для движения транспорта.

Работы по капитальному ремонту проведены на участке от проспекта Жибек Жолу до улицы Салиевой. После реконструкции улица стала значительно удобнее и безопаснее для участников дорожного движения, отмечают в мэрии.

Если ранее проезжая часть была двухполосной, то теперь дорога расширена до четырех полос, что позволит существенно снизить транспортную нагрузку. Кроме того, участок на пересечении с проспектом Жибек Жолу стал семиполосным, что повысит пропускную способность одного из самых загруженных перекрестков столицы.

В ходе ремонта уложено два слоя асфальтобетонного покрытия, обновлены бордюры и дорожная разметка.

«Мы продолжаем системно обновлять дорожную инфраструктуру города. Наша цель — не просто ремонтировать улицы, а делать их современными, безопасными и комфортными для всех участников движения. Благодарю специалистов и подрядчиков за качественно выполненную работу», — отметил Айбек Джунушалиев.

Реализация данного проекта — часть комплексной программы муниципалитета по модернизации улично-дорожной сети Бишкека и созданию комфортных условий для горожан и гостей столицы, говорится в сообщении.