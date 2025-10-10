09:45
Об ответственности работодателей за неформальную занятость напомнили в Минтруда

Согласно Кодексу Кыргызстана о правонарушениях, за прием на работу без заключения официального трудового договора работодателю грозит штраф в 23 тысячи сомов. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель директора Службы по контролю и надзору трудового законодательства Министерства труда, социального обеспечения и миграции Чолпонкул Мадьяров.

По его словам, служба борется с неформальной занятостью. За 2024 год выявили 112 таких случаев, инспекторы труда оштрафовали работодателей на общую сумму 2,5 миллиона сомов.

«При неформальной занятости между работодателем и работником не заключают трудовой договор, зарплата выдается наличными, в конвертах, отпускные и больничные не выплачивают. Все это лишает человека социальных гарантий, предусмотренных трудовым законодательством», — сказал Чолпонкул Мадьяров.

По данным Нацстаткома, уровень неформальной занятости в Кыргызстане остается высоким — свыше 24 процентов.

Это означает, что почти каждый четвертый трудится без официального оформления, социальных гарантий и пенсионных отчислений.

Начальник технической и правовой инспекции Федерации профессиональных союзов Жениш Казакбаев добавил, что показатель может быть намного больше.

«Особенно в швейном и строительном секторах, сфере общепита. Незаключение трудового договора в первую очередь говорит о сокрытии налогов. Работник не имеет никаких гарантий. Поэтому совместно со Службой по контролю и надзору трудового законодательства мы разрабатываем мероприятия и выходим на рейды», — отметил он.
