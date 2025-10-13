Внимание: 14 октября в некоторых районах Бишкека отключат воду

14 октября с 9.00 до 24.00 в Бишкеке временно прекратят подачу питьевой воды. Об этом сообщили в МП «Бишкекводоканал».
Под отключение попадут жилые дома, школы, детские сады, объекты здравоохранения и другие социальные и промышленные учреждения.
Районы отключения:
- улицы Алыкулова — Кустанайская — Муромская — Садыгалиева — Льва Толстого — район Coca-Cola;
- улицы Садыгалиева — Дэн Сяопина — Патриса Лумумбы — Волковой — Кустанайская — Алимжан-Ата — Большая Чуйская Кольцевая дорога — Ленская — Космонавтов — Коммунарова — Большая Чуйская Кольцевая дорога — река Ала-Арча — Рыскулова — Дэн Сяопина — Пишпекская — Джамгырчинова — Кайназарова — переулок Гатчинский — Патриса Лумумбы — Джамгырчинова — Садыгалиева;
- жилмассивы «Военный городок», «Кызыл-Аскер», 110-й квартал, микрорайон «Достук».
Причина отключения — ремонтные работы на водозаборе «Западный» и на городских водопроводных сетях.
В «Бишкекводоканале» принесли извинения за неудобства и рекомендовали горожанам заранее запастись питьевой водой.