В КР обещают более чем втрое увеличить объем госфинансирования здравоохранения

В ближайшие пять лет планируется более чем втрое увеличить объем государственного финансирования системы здравоохранения. Об этом на форуме, посвященном промежуточным итогам реализации программы «Здоровый человек — процветающая страна» (2019–2030 годы), сообщил заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

По его словам, если в бюджете 2025 года на эти цели предусмотрено 44 миллиарда сомов, то к 2030-му финансирование программ в сфере здравоохранения достигнет 130 миллиардов сомов.

«Мы намерены расширить Программу государственных гарантий оказания медицинской помощи — впервые в истории страны будут не сокращать, а именно расширять перечень услуг, доступных для граждан. Особое внимание будет уделено здоровью женщин и детей: внедряются национальные программы пренатального и неонатального скрининга, усиливаются меры по вакцинации и профилактике заболеваний. Увеличение продолжительности жизни — один из главных приоритетов предстоящей пятилетки», — сказал Эдиль Байсалов.

Фото с сайта gov.kg. Эдиль Байсалов

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев подчеркнул, что инвестиции в здоровье граждан являются вкладом в устойчивое будущее страны. Он отметил достигнутый прогресс в интеграции первичного звена и служб общественного здравоохранения, что способствует снижению заболеваемости и укреплению здоровья населения.

В работе форума приняли участие представители системы ООН, Всемирной организации здравоохранения, государственных органов, международных и донорских структур.

По итогам форума принята резолюция, предусматривающая меры по расширению профилактических программ, цифровизации отрасли, повышению квалификации медицинских работников и усилению финансовой прозрачности.