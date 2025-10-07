Западно-Казахстанский драмтеатр выступит с гастролями в Бишкеке

Западно-Казахстанский областной драматический театр имени Хадиши Букеевой выступит с гастролями в Бишкеке. Об этом 24.kg сообщили организаторы.

По их данным, одним из театров, созданных после обретения независимости РК, является Казахский драматический театр имени Хадиши Букеевой в Западно-Казахстанской области.

«Следуя по пути, проложенному великими мастерами национального сценического искусства, театр, сохраняя ценные традиции, вместе с тем стремится к новым творческим вершинам, всесторонне укрепляя и развивая свой потенциал. Это настоящий очаг искусства, который самоотверженно трудится в духовно-культурном пространстве страны.

Коллектив театра 12 и 13 октября представит свои спектакли на гастролях в Бишкеке. Зрителям будут показаны драма «ЖӘМИЛӘ» («Джамиля») по произведению писателя Чингиза Айтматова, а также постановка «МҰҚАҒАЛИ—НҰРҒИСА» заслуженного деятеля Республики Казахстан Нартая Сауданбекулы, посвященная 100-летию Нургисы Тилендиева. Каждый спектакль — это синтез подлинных сценических эмоций, актерского мастерства и художественного поиска», — отмечается в сообщении.

Фото из интернета. Гастроли

Этот гастрольный тур является важным шагом на пути к углублению культурного сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном и направлен на укрепление дружеских связей между народами через искусство. Спектакли пройдут в Кыргызском национальном академическом драматическом театре имени Токтоболота Абдумомунова.