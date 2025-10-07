Вместо халатов соцработникам в Бишкеке будут выдавать жилеты

В Порядок обеспечения социальных работников районных управлений мэрии Бишкека специальной одеждой, обувью и инвентарем внесли изменения. Решение принято сегодня депутатами городского кенеша на очередной сессии.

По данным мэрии, в управлениях соцразвития по административным районам столицы работают 84 социальных сотрудника, курирующих семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также обслуживающих одиноко проживающих пожилых и лиц с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе.

При исполнении служебных обязанностей им предоставляют бесплатно специальную одежду (куртку или плащ демисезонные и теплые), обувь (зимнюю и демисезонную) и инвентарь.

Согласно изменениям, из списка:

— исключены халат, фонарь, комнатная обувь;

— в перечень спецодежды дополнительно включено приобретение жилетов;

— срок использования зимней обуви сокращен с трех до двух лет.

Согласно справке-обоснованию, для принятия проекта постановления в 2025 году потребуются дополнительные финансовые затраты из городского бюджета в размере 486 тысяч сомов на приобретение теплой обуви в связи с сокращением срока ее пользования.

При этом приобретение жилетов не потребует дополнительных затрат, поскольку из перечня спецодежды исключаются комнатная обувь (средняя стоимость — 700 сомов) и хлопчатобумажный халат (средняя стоимость — 1,2 тысячи сомов).