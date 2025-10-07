18:52
USD 87.45
EUR 102.02
RUB 1.06
Общество

Вместо халатов соцработникам в Бишкеке будут выдавать жилеты

В Порядок обеспечения социальных работников районных управлений мэрии Бишкека специальной одеждой, обувью и инвентарем внесли изменения. Решение принято сегодня депутатами городского кенеша на очередной сессии.

По данным мэрии, в управлениях соцразвития по административным районам столицы работают 84 социальных сотрудника, курирующих семьи и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также обслуживающих одиноко проживающих пожилых и лиц с инвалидностью, нуждающихся в постороннем уходе.

При исполнении служебных обязанностей им предоставляют бесплатно специальную одежду (куртку или плащ демисезонные и теплые), обувь (зимнюю и демисезонную) и инвентарь.

Согласно изменениям, из списка:

— исключены халат, фонарь, комнатная обувь;
— в перечень спецодежды дополнительно включено приобретение жилетов;
— срок использования зимней обуви сокращен с трех до двух лет.

Согласно справке-обоснованию, для принятия проекта постановления в 2025 году потребуются дополнительные финансовые затраты из городского бюджета в размере 486 тысяч сомов на приобретение теплой обуви в связи с сокращением срока ее пользования.

При этом приобретение жилетов не потребует дополнительных затрат, поскольку из перечня спецодежды исключаются комнатная обувь (средняя стоимость — 700 сомов) и хлопчатобумажный халат (средняя стоимость — 1,2 тысячи сомов).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346329/
просмотров: 299
Версия для печати
Материалы по теме
Крупные улицы в Бишкеке переименуют
Объекты электроснабжения, построенные в Бишкеке, передадут государству
В Бишкеке появятся новые подземные и наземные пешеходные переходы
До 50 сомов в час. Проект о платных парковках вызвал спор в Бишкекском горкенеше
Год не прошел, а дорога поплыла. В БГК критикуют работу «Бишкекасфальтсервиса»
Достигли пика. Депутаты Бишкекского кенеша недовольны пробками
На стихийных торговцев в Бишкеке составляют протоколы, но не все могут оплатить
Дорожные разборки в Бишкеке: неизвестные ногами крушат авто на улице
Возгорание в «Востоке-5». Шестеро пострадавших госпитализировано
Пожар и ножевые ранения. О конфликте в «Востоке-5» рассказали в милиции
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
США предложат подросткам-мигрантам $2,5&nbsp;тысячи, если они добровольно уедут США предложат подросткам-мигрантам $2,5 тысячи, если они добровольно уедут
Кыргызстанцы высадили 14&nbsp;тысяч деревьев в&nbsp;ущелье Кегети Кыргызстанцы высадили 14 тысяч деревьев в ущелье Кегети
Российский триллер, детективы и&nbsp;боевики. Что смотреть на&nbsp;следующей неделе Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
Бизнес
В&nbsp;столице стартует масштабный розыгрыш от&nbsp;&laquo;Kia Центр Бишкек&raquo; В столице стартует масштабный розыгрыш от «Kia Центр Бишкек»
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: когда связь становится символом статуса Тариф Exclusive от MEGA: когда связь становится символом статуса
Новые бесплатные КОМБО-опции&nbsp;&mdash; новые впечатления от&nbsp;О! Новые бесплатные КОМБО-опции — новые впечатления от О!
Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с&nbsp;их&nbsp;праздником Даря знания, они дарят будущее: MEGA поздравила учителей с их праздником
7 октября, вторник
18:38
Западно-Казахстанский драмтеатр выступит с гастролями в Бишкеке Западно-Казахстанский драмтеатр выступит с гастролями в...
18:31
Назначен новый заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана
18:30
8 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:27
Крупные улицы в Бишкеке переименуют
18:15
В столице стартует масштабный розыгрыш от «Kia Центр Бишкек»