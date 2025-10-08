В Бишкеке 8 октября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +18 градусов.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 10, отрезки улиц Медерова, Юнусалиева, Бектенова, Кольцевой, Елебесова, Карагачевой, Фирсова, переулки Кукурузный, Озерный;

9.30-18.00 — 5-й микрорайон, дома № 64, 65, 72/1, 73, 79, 80, 81, 82, пересечение улиц Каралаева и Сухэ-Батора;

9.00-15.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Алтын-Ордо, Сакеева, Ак-Ордо);

9.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Бадахшан, Куюкова), улицы Ахунбаева, дом № 187а, Московская, дом № 137, жилмассивы «Селекция» (улицы Проектируемая, Нур-Эл), «Арча-Бешик» (улицы Муромская, Минжилкиева, Безымянная, Береке, Куюкова, Жылга-Сай);

15.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Ала-Булак, Гагарина);

9.00-14.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Советский, улицы Кыргызская, Логвиненко);

9.00-18.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Весенняя, Белинского, Адырская, Полевая), микрорайон «Достук», дом № 3/9а, село Маевка, МТФ-2;

14.00-16.00 — село Нижняя Ала-Арча (переулок Заводской, улицы Панфилова, Кыргызская).

приостановят подачу природного газа в части столицы.

8 октября

Район, где отключат голубое топливо:

улица Улук-Тоо;

улица Корсаковых;

улица Кок-Кыя;

улица Батыш.

У кого намечается той

Мурат Мамбетов

Родился 8 октября 1955 года. Заслуженный артист КР, режиссер, актер театра и кино.

Арсланбек Малиев

Родился 8 октября 1957 года. Депутат Жогорку Кенеша.

Баяке уулу Болоткан

Родился 8 октября 1993 года. Глава государственной администрации — аким Кадамджайского района Баткенской области.

Памятные даты

Запатентована микроволновая печь

Фото из интернета

8 октября 1945 года житель штата Массачусетс Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь.

По легенде идея ее создания пришла в голову Спенсеру после того, как он, постояв у магнетрона (электронная лампа, генерирующая микроволновое электромагнитное излучение), обнаружил, что лежавший в его кармане шоколадный батончик растаял. По другой версии, Перси Спенсер заметил, что нагрелся бутерброд, положенный на включенный магнетрон.

Первая серийная бытовая микроволновая печь выпущена японской фирмой Sharp в 1962-м. Первоначально спрос на новое изделие был невысок. В настоящее время микроволновая печь — один из самых популярных бытовых электроприборов.

Куда сходить