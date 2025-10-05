15:02
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Общество

В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища

В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища. На тротуарах установили опоры будущего ограждения. Фото на своей странице в Facebook опубликовал эксперт по государственному управлению Кубат Каниметов.

из соцсетей
Фото из соцсетей. В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища

О решении чиновников снести это здание стало известно весной. Его вывели из списка памятников культурного наследия. Вместо него для музыкального училища обещают построить современное многоэтажное здание. На время строительства учащихся перевели в учебные корпусы других учреждений.

Представитель Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жееналиев говорил, что строительством будет заниматься не само ведомство, а управление делами президента.

«Вместо двухэтажного здания будет построено пятиэтажное с концертным залом, общежитием. Сейчас студентам не хватает помещений. Будет подготовлена проектно-сметная документация. По поводу акустики в проекте будут участвовать специалисты, которые установят, какой должна быть акустика, какой должна быть шумоизоляция», — заверял он.

Ранее бишкекчане создали петицию с просьбой остановить снос и сохранить исторический объект.

В мае студентам сообщили, что они должны сдать экзамены до 23 июня. Они жаловались, что новый учебный год им придется начать в здании в «Тунгуче», в котором нет соответствующих условий.

Позже в Минкультуры заявили, что здание, в которое временно переведут училище, еще не выбрано и рассматривается несколько вариантов. В ведомстве также заверили, что после сноса на этом месте построят современное здание училища.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346028/
просмотров: 782
Версия для печати
Популярные новости
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября увеличили пенсии: средний ее&nbsp;размер достиг 11226 сомов В Кыргызстане с 1 октября увеличили пенсии: средний ее размер достиг 11226 сомов
Президент КР поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин Президент КР поручил ввести смертную казнь за преступления против детей и женщин
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
5 октября, воскресенье
15:00
Закат на Иссык-Куле и река Сокулук. Фото и видео читателей 24.kg Закат на Иссык-Куле и река Сокулук. Фото и видео читате...
14:42
Президент открыл спортивно-оздоровительный комплекс «Булак» в Оше
14:32
В Германии увеличивается число учеников, бросающих школу по своей инициативе
14:05
В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища
13:47
Для кыргызов флаг не просто символ, а часть мировоззрения — Садыр Жапаров