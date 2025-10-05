В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища. На тротуарах установили опоры будущего ограждения. Фото на своей странице в Facebook опубликовал эксперт по государственному управлению Кубат Каниметов.

Фото из соцсетей. В Бишкеке приступают к сносу исторического здания музыкального училища

О решении чиновников снести это здание стало известно весной. Его вывели из списка памятников культурного наследия. Вместо него для музыкального училища обещают построить современное многоэтажное здание. На время строительства учащихся перевели в учебные корпусы других учреждений.

Представитель Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Азамат Жееналиев говорил, что строительством будет заниматься не само ведомство, а управление делами президента.

«Вместо двухэтажного здания будет построено пятиэтажное с концертным залом, общежитием. Сейчас студентам не хватает помещений. Будет подготовлена проектно-сметная документация. По поводу акустики в проекте будут участвовать специалисты, которые установят, какой должна быть акустика, какой должна быть шумоизоляция», — заверял он.

Ранее бишкекчане создали петицию с просьбой остановить снос и сохранить исторический объект.

В мае студентам сообщили, что они должны сдать экзамены до 23 июня. Они жаловались, что новый учебный год им придется начать в здании в «Тунгуче», в котором нет соответствующих условий.

Позже в Минкультуры заявили, что здание, в которое временно переведут училище, еще не выбрано и рассматривается несколько вариантов. В ведомстве также заверили, что после сноса на этом месте построят современное здание училища.