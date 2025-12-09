21:35
Общество

На месте снесенного здания Музучилища имени Мураталы Куренкеева строят новое

На месте снесенного здания Кыргызского национального музыкального училища имени Мураталы Куренкеева начали строить новое. Об этом сообщает Минкультуры.

По его данным, старое здание имело технические изъяны и не отвечало санитарно-гигиеническим требованиям.

«Общая площадь училища составит 13 тысяч 600 квадратных метров. Сюда входят учебный корпус и общежитие. Восьмиэтажное здание будет отвечать современным стандартам, его оснастят необходимым оборудованием. На эти цели заложено 750 миллионов сомов. Здание планируют сдать в эксплуатацию 31 декабря 2026 года. Там будут столовая, концертный зал на 300 мест, конференц-зал, спорткомплекс. Цокольный этаж адаптируют под парковку», — говорится в сообщении.
