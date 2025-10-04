15:30
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Общество

В Ошской области модернизируют токсикологическую лабораторию

Замглавы кабмина КР Бакыт Торобаев в ходе рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с капитальным ремонтом специализированной контрольной токсикологической лаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента в регионе.

Работы проводятся в рамках регионального и экономического проекта развития Ошской области. На капитальный ремонт здания и внутренних помещений выделено 4 миллиона 150 тысяч сомов, на закупку лабораторного оборудования — 2 миллиона 452 тысячи сомов. В общей сложности 6 миллионов 161 тысяча сомов направлены на обновление. Новые приборы ожидается установить к концу октября 2025 года.

После модернизации лаборатория будет оснащена современными технологиями и сможет выращивать энтомофагов — златоглазку и габробракона, которые применяются в биологической защите растений. Это позволит расширить производство экологически чистой продукции и повысить качество сельхозтоваров.

По итогам визита даны поручения обеспечить своевременную установку необходимого оборудования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/346002/
просмотров: 137
Версия для печати
Материалы по теме
В КР увеличат выплаты членам избиркомов во время выборов и референдумов
В КР изменили правила для госслужащих: обязательна цифровая грамотность
Кабмин запретил необеспеченные токены и анонимные кошельки. Подробности
В городе Ош родителей оштрафовали за детей, гулявших ночью без сопровождения
Кыргызстан и Беларусь намерены довести товарооборот до $500 миллионов
На Иссык-Куле начали строительство тоннелей на трассе Барскоон — Бедель
Кабмин передал Минприроды спецтехнику и автомобили
Глава кабмина Адылбек Касымалиев отправится с официальным визитом в Беларусь
Кабмин упростил порядок назначения ректоров вузов со статусом «национальный»
Кабмин создал совет по управлению специальной инвестиционной зоной «Тамчи»
Популярные новости
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
В&nbsp;Бишкеке 2&nbsp;октября временно отключат воду в&nbsp;нескольких районах города В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
4 октября, суббота
15:20
В Чуйской области начали приводить объекты в порядок по дизайн-коду В Чуйской области начали приводить объекты в порядок по...
15:10
В Ошской области модернизируют токсикологическую лабораторию
15:06
В Бишкеке на рынке и в парке произошли стычки при разгоне стихийных торговцев
14:56
В Японии впервые премьер-министром будет женщина
14:45
Адылбек Касымалиев обещает, что через год в Бишкеке построят 20 новых школ