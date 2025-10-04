В Ошской области модернизируют токсикологическую лабораторию

Замглавы кабмина КР Бакыт Торобаев в ходе рабочей поездки в Ошскую область ознакомился с капитальным ремонтом специализированной контрольной токсикологической лаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе полпреда президента в регионе.





Работы проводятся в рамках регионального и экономического проекта развития Ошской области. На капитальный ремонт здания и внутренних помещений выделено 4 миллиона 150 тысяч сомов, на закупку лабораторного оборудования — 2 миллиона 452 тысячи сомов. В общей сложности 6 миллионов 161 тысяча сомов направлены на обновление. Новые приборы ожидается установить к концу октября 2025 года.

После модернизации лаборатория будет оснащена современными технологиями и сможет выращивать энтомофагов — златоглазку и габробракона, которые применяются в биологической защите растений. Это позволит расширить производство экологически чистой продукции и повысить качество сельхозтоваров.

По итогам визита даны поручения обеспечить своевременную установку необходимого оборудования.