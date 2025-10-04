Кыргызстан направил гуманитарную помощь пострадавшему населению Афганистана

Кыргызстан оказал гуманитарную помощь жителям Афганистана, пострадавшим от землетрясения. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

25 сентября из Оша в сторону Афганистана выехал караван МЧС с 130 тоннами продуктов питания, детской зимней одежды и предметов первой необходимости на сумму 2 миллиона сомов. Через три дня груз через территорию Узбекистана прибыл в Хайратон (Термез), откуда был доставлен в город Мазари-Шариф. 28 сентября там состоялась церемония передачи помощи.

Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Урматбек Шамырканов отметил, что гуманитарный груз направлен по поручению президента Садыра Жапарова жителям района Нургал провинции Кунар, пострадавшим от землетрясения 31 августа.

Руководство провинции Балх выразило благодарность кыргызскому народу и президенту Садыру Жапарову, отметив готовность расширять сотрудничество в сельском хозяйстве и торговле, а также поддержало инициативу об открытии консульства Кыргызстана в Мазари-Шарифе.

По данным МЧС, за последние четыре года Кыргызстан отправил в Афганистан более 360 тонн гуманитарного груза.