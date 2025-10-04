12:21
USD 87.44
EUR 102.65
RUB 1.07
Общество

Кыргызстан направил гуманитарную помощь пострадавшему населению Афганистана

Кыргызстан оказал гуманитарную помощь жителям Афганистана, пострадавшим от землетрясения. Об этом сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

25 сентября из Оша в сторону Афганистана выехал караван МЧС с 130 тоннами продуктов питания, детской зимней одежды и предметов первой необходимости на сумму 2 миллиона сомов. Через три дня груз через территорию Узбекистана прибыл в Хайратон (Термез), откуда был доставлен в город Мазари-Шариф. 28 сентября там состоялась церемония передачи помощи.

Заместитель министра чрезвычайных ситуаций Кыргызстана Урматбек Шамырканов отметил, что гуманитарный груз направлен по поручению президента Садыра Жапарова жителям района Нургал провинции Кунар, пострадавшим от землетрясения 31 августа.

Руководство провинции Балх выразило благодарность кыргызскому народу и президенту Садыру Жапарову, отметив готовность расширять сотрудничество в сельском хозяйстве и торговле, а также поддержало инициативу об открытии консульства Кыргызстана в Мазари-Шарифе.

По данным МЧС, за последние четыре года Кыргызстан отправил в Афганистан более 360 тонн гуманитарного груза.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345994/
просмотров: 175
Версия для печати
Материалы по теме
В Афганистане частично восстановили доступ к интернету после недовольства людей
«Талибан» опровергает отключение интернета в Афганистане: просто поломался
В Кыргызстане ожидаются заморозки и снегопады 1-2 октября
Помощь Афганистану. Кабмин распорядился выделить продукты питания из матрезервов
В Афганистане по всей стране полностью пропал интернет
Президент Кыргызстана призвал Запад вернуть замороженные активы Афганистана
В Кыргызстане ожидаются заморозки: под угрозой урожай овощей и фруктов
После землетрясения. Кыргызстан окажет гуманитарную помощь народу Афганистана
В Кыргызстане объявлено штормовое предупреждение: ожидаются ливни
Власти США надеются вернуть себе авиабазу Баграм в Афганистане
Популярные новости
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
В&nbsp;КР&nbsp;будут платить по&nbsp;3&nbsp;тысячи сомов на&nbsp;детей: кому предназначено это пособие В КР будут платить по 3 тысячи сомов на детей: кому предназначено это пособие
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
В&nbsp;Бишкеке 2&nbsp;октября временно отключат воду в&nbsp;нескольких районах города В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; выделил полмиллиона сомов на&nbsp;поддержку пожилых людей в&nbsp;Ошe «Айыл Банк» выделил полмиллиона сомов на поддержку пожилых людей в Ошe
Премиальный номер&nbsp;О! в&nbsp;любом коде без визита в&nbsp;офис&nbsp;&mdash; получите бесплатно Премиальный номер О! в любом коде без визита в офис — получите бесплатно
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; просит абонентов вовремя оплатить счета за&nbsp;природный газ «Газпром Кыргызстан» просит абонентов вовремя оплатить счета за природный газ
Отличная новость! Акция MKassa на&nbsp;рынке &laquo;Орто-Сай&raquo; продлена Отличная новость! Акция MKassa на рынке «Орто-Сай» продлена
4 октября, суббота
12:10
Дело Пи Дидди. В США рэпера приговорили к четырем годам и двум месяцам тюрьмы Дело Пи Дидди. В США рэпера приговорили к четырем годам...
12:05
Садыр Жапаров: судьбу смертной казни решит народ
12:00
Кыргызстан направил гуманитарную помощь пострадавшему населению Афганистана
12:00
Российский триллер, детективы и боевики. Что смотреть на следующей неделе
11:56
На проспекте Чингиза Айтматова снова решили строить переход — теперь подземный