Закупку услуг технического надзора за строительством оформило Минприроды

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора будет осуществлять технический контроль за строительством административного здания в Бишкеке. Соответствующая заявка на приобретение услуги размещена на портале госзакупок.

Отмечается, что закупка проводится методом запроса котировок с квалификационными требованиями согласно стандартному формату.

На приобретение услуги планируется потратить 455 тысяч сомов.

Заявки принимаются до 9 октября 2025 года.

Срок выполнения работ определен периодом с начала строительства до его завершения. Объект расположен в столице по улице Манаса.