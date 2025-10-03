14:21
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.07
Общество

Закупку услуг технического надзора за строительством оформило Минприроды

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора будет осуществлять технический контроль за строительством административного здания в Бишкеке. Соответствующая заявка на приобретение услуги размещена на портале госзакупок.

Отмечается, что закупка проводится методом запроса котировок с квалификационными требованиями согласно стандартному формату.

На приобретение услуги планируется потратить 455 тысяч сомов.

Заявки принимаются до 9 октября 2025 года.

Срок выполнения работ определен периодом с начала строительства до его завершения. Объект расположен в столице по улице Манаса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345849/
просмотров: 246
Версия для печати
Материалы по теме
В Беш-Ташском государственном природном парке зафиксировали диких животных
Кабмин передал Минприроды спецтехнику и автомобили
Бишкекзеленстрой получил спецтехнику для обслуживания ирригационных сетей
Факт незаконного содержания редких животных выявили в Кеминском районе
В Чуйской области зафиксирован факт незаконной добычи козерога
В Минприроды Кыргызстана назначены новые заместители главы
Сразу два замминистра природных ресурсов освобождены от должностей
В Джумгальском районе мужчина незаконно выкопал девять мешков корней макратомии
Минприроды оштрафовало зону отдыха «Лепота» на 58 тысяч сомов
Для сохранения природы. В Кыргызстане предлагают введение более жестких санкций
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
В&nbsp;Бишкеке 2&nbsp;октября временно отключат воду в&nbsp;нескольких районах города В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города
Бизнес
Кыргызстан вдохновил Шеридана Брасса: артист снял здесь новый клип Кыргызстан вдохновил Шеридана Брасса: артист снял здесь новый клип
Как Узбекистан заново открывает себя миру через историю и&nbsp;культуру Как Узбекистан заново открывает себя миру через историю и культуру
Жители некоторых регионов России столкнулись с&nbsp;острой нехваткой топлива на&nbsp;АЗС Жители некоторых регионов России столкнулись с острой нехваткой топлива на АЗС
MEGA дарит VIP-номер с&nbsp;любым кодом при подключении тарифа на&nbsp;6&nbsp;или 12&nbsp;месяцев MEGA дарит VIP-номер с любым кодом при подключении тарифа на 6 или 12 месяцев
3 октября, пятница
14:10
В России продлили ограничения на экспорт дизельного топлива до конца года В России продлили ограничения на экспорт дизельного топ...
14:07
В Манасе 40 улицам хотят присвоить имена соратников героя эпоса
13:54
Во время матча болельщики вывесили плакат в память об Айсулуу Мукашевой
13:42
Камчыбек Ташиев: За махинации на выборах наказание будет жестким. «Своих» нет
13:29
В столичном автобусе мужчина удивил пассажиров игрой на комузе