11:14
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.07
Общество

В Бишкеке демонтируют незаконные постройки и парковки

Фото мэрии. В Бишкеке демонтируют незаконные постройки и парковки

В столице продолжается работа по освобождению городских земель от самовольных сооружений. Очередной рейд управления по контролю за землепользованием муниципалитета прошел в Октябрьском районе, сообщили в пресс-службе мэрии.

На улице 7 Апреля, 3/2 специалисты демонтировали шлагбаум, установленный без разрешительных документов. Уточняется, что ранее эту конструкцию уже убирали, однако владельцы вновь установили ее. В муниципалитете напомнили, что любые объекты можно размещать только после согласования с управлением архитектуры.

Нарушения выявлены и на улице Мадыева, 20. Владельцы кафе самовольно оградили участок и организовали платную парковку. Все сооружения разобраны.

Кроме того, начато освобождение территории, занятой ангаром площадью 650 квадратных метров. Договор аренды с предпринимателями расторгнут, помещение подлежит демонтажу. Участок вернется в собственность города.

В мэрии подчеркнули, что работа по ликвидации незаконных построек и ограждений будет продолжена. Освободившиеся земли планируется использовать в интересах жителей Бишкека.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345828/
просмотров: 497
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке водитель автобуса приклеил QR-код своего брата поверх муниципального
В Бишкеке отпраздновали День учителя
В Бишкеке прошли флешмоб и семинар «Эко-жизнь — для каждого»
Незаконное строительство приостановили на улице Абдрахманова в Бишкеке
Необычная разметка на пересечении улиц Салиевой и Алма-Атинской. Ответ мэрии
В центре Бишкека срубили два здоровых дерева
Улицу Турусбекова в Бишкеке частично перекрыли из-за замены участка теплотрассы
«Импровизированный парад» в Бишкеке: жители идут пешком по улице Дэн Сяопина
В мэрии Бишкека опровергли слухи о сносе детского сада № 140
Жители Бишкека назвали главные проблемы города: парки, транспорт и экология
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
В&nbsp;Бишкеке 2&nbsp;октября временно отключат воду в&nbsp;нескольких районах города В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города
Бизнес
СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на&nbsp;карту MJunior для вашего ребенка СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на карту MJunior для вашего ребенка
MEGA и&nbsp;столичная мэрия объединяют усилия для развития цифровых услуг MEGA и столичная мэрия объединяют усилия для развития цифровых услуг
В&nbsp;Токмаке откроют индустриальный парк и&nbsp;начнут производство автомобиля Muras В Токмаке откроют индустриальный парк и начнут производство автомобиля Muras
Акция &laquo;Банка Компаньон&raquo; и&nbsp;МПЦ: из&nbsp;осени&nbsp;&mdash; прямо на&nbsp;бархатный Фукуок Акция «Банка Компаньон» и МПЦ: из осени — прямо на бархатный Фукуок
3 октября, пятница
11:11
Швейцарская компания Swisscows хочет открыть банк в Кыргызстане Швейцарская компания Swisscows хочет открыть банк в Кыр...
11:08
Цена золота достигла нового исторического рекорда — $3 тысячи 850 за унцию
11:06
В Бишкеке пройдут агропромышленная выставка и продовольственная ярмарка
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 3 октября
10:58
Аудит бюджета Оша за 2023 год. Выявлены нарушения на более чем 5 миллиардов