00:11
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.07
Общество

В Черногории стартовал чемпионат по лени

В Плужине (Черногория) началось соревнование по лени, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Победителем будет признан тот участник, который пролежит дольше всех. За это он в качестве приза получит 2 тысячи евро.

В чемпионате участвуют 20 человек, среди которых представители из России, Украины, Турции и Сербии. Они уже находятся в кроватях.

Участники соревнования получают все необходимое, не вставая с постели: еду, напитки, интернет и 15-минутный перерыв каждые восемь часов. Организаторы проводят отбор вместе с психологом.

Последний раз чемпионат прошел в 2023-м. Тогда победила Лидия, пролежавшая в кровати 50 дней. В этом году женщина снова участвует в соревновании. В 2026-м организаторы планируют вынести кровати на улицу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345790/
просмотров: 293
Версия для печати
Материалы по теме
Болеем за наших! Трое кыргызстанских борцов выйдут на ковер чемпионата мира
Школьники из КР завоевали серебро на чемпионате СНГ по предпринимательству
Золотому призеру чемпионата мира по шахматам из КР вручили 200 тысяч сомов
Денис Петрашов не вышел в полуфинал чемпионата мира по водным видам спорта
Определены победители национального чемпионата рабочих профессий
Кыргызстанцы стали призерами чемпионата мира по тхэквондо ITF в Астане
Два кыргызстанца выиграли чемпионат Азии по универсальному бою в Чолпон-Ате
На ипподроме города Чолпон-Аты пройдет Кубок мира по кок-бору
Кыргызстанцы завоевали две медали на чемпионате США по дзюдо
Күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбан коло байге утту
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
В&nbsp;Бишкеке 2&nbsp;октября временно отключат воду в&nbsp;нескольких районах города В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города
Бизнес
СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на&nbsp;карту MJunior для вашего ребенка СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на карту MJunior для вашего ребенка
MEGA и&nbsp;столичная мэрия объединяют усилия для развития цифровых услуг MEGA и столичная мэрия объединяют усилия для развития цифровых услуг
В&nbsp;Токмаке откроют индустриальный парк и&nbsp;начнут производство автомобиля Muras В Токмаке откроют индустриальный парк и начнут производство автомобиля Muras
Акция &laquo;Банка Компаньон&raquo; и&nbsp;МПЦ: из&nbsp;осени&nbsp;&mdash; прямо на&nbsp;бархатный Фукуок Акция «Банка Компаньон» и МПЦ: из осени — прямо на бархатный Фукуок
2 октября, четверг
23:40
Microsoft выпустила безопасную версию Windows 11 Microsoft выпустила безопасную версию Windows 11
23:21
Главных тренеров команд чемпионата КР по футболу оштрафовали за критику судей
23:05
В Черногории стартовал чемпионат по лени
22:41
Глава СПЧ назвал недопустимым непосещение школ в РФ детьми мигрантов
22:23
В Манчестере мужчина с ножом напал на посетителей синагоги. Двое погибли