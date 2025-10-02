В «Мурас-Ордо» открыли новый сквер к 20-летию жилмассива

Фото мэрии. В «Мурас-Ордо» открыт новый сквер к 20-летию жилмассива

Жители жилмассива «Мурас-Ордо» в столице получили новый сквер, приуроченный к 20-летию района. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Сквер занимает площадь 1,12 гектара. Здесь обустроены прогулочные дорожки, детская и спортивная площадки, мини-футбольное поле, летняя эстрада и зона для массовых мероприятий. Территория озеленена, оборудована системой автоматического полива, освещением и видеокамерами.

В честь открытия состоялся праздничный концерт с участием известных артистов. Молодежь смогла принять участие в спортивных состязаниях — футболе, перетягивании каната и национальных играх.