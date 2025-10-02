17:55
USD 87.45
EUR 102.76
RUB 1.07
Общество

В «Мурас-Ордо» открыли новый сквер к 20-летию жилмассива

Фото мэрии. В «Мурас-Ордо» открыт новый сквер к 20-летию жилмассива

Жители жилмассива «Мурас-Ордо» в столице получили новый сквер, приуроченный к 20-летию района. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Сквер занимает площадь 1,12 гектара. Здесь обустроены прогулочные дорожки, детская и спортивная площадки, мини-футбольное поле, летняя эстрада и зона для массовых мероприятий. Территория озеленена, оборудована системой автоматического полива, освещением и видеокамерами.

В честь открытия состоялся праздничный концерт с участием известных артистов. Молодежь смогла принять участие в спортивных состязаниях — футболе, перетягивании каната и национальных играх. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345763/
просмотров: 199
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкекчане жалуются на сквер на улице Тоголока Молдо. Он в плачевном состоянии
Реконструкция сквера Айтматова: знаменитый вазон из цветов демонтировали
Спустя 15 лет. В жилмассив «Кен-Сай» Оша обещают провести свет до конца года
Масштабный субботник в Бишкеке. Сквер возле кожзавода очистили от мусора
На улице Профсоюзной в Бишкеке снесут незаконные постройки и разобьют сквер
Завершено благоустройство сквера вдоль улицы Скрябина в районе реки Аламедин
Бишкекзеленстрой начал вырубку деревьев в сквере на Моссовете
Состояние сквера на Моссовете. Ответ мэрии
В мэрии рассказали, почему срубили деревья в сквере имени Чингиза Айтматова
В Бишкеке появился еще один новый сквер
Популярные новости
Автоматически штрафовать за&nbsp;непристегнутые ремни в&nbsp;машинах начнут с&nbsp;1&nbsp;октября Автоматически штрафовать за непристегнутые ремни в машинах начнут с 1 октября
Полис обязательного медстрахования. Зачем и&nbsp;кому его надо покупать Полис обязательного медстрахования. Зачем и кому его надо покупать
В&nbsp;Бишкеке 2&nbsp;октября временно отключат воду в&nbsp;нескольких районах города В Бишкеке 2 октября временно отключат воду в нескольких районах города
Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут Таалайбек Ибраев: Зима будет тяжелой. Воды меньше, импорт дороже, тарифы растут
Бизнес
СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на&nbsp;карту MJunior для вашего ребенка СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на карту MJunior для вашего ребенка
MEGA и&nbsp;столичная мэрия объединяют усилия для развития цифровых услуг MEGA и столичная мэрия объединяют усилия для развития цифровых услуг
В&nbsp;Токмаке откроют индустриальный парк и&nbsp;начнут производство автомобиля Muras В Токмаке откроют индустриальный парк и начнут производство автомобиля Muras
Акция &laquo;Банка Компаньон&raquo; и&nbsp;МПЦ: из&nbsp;осени&nbsp;&mdash; прямо на&nbsp;бархатный Фукуок Акция «Банка Компаньон» и МПЦ: из осени — прямо на бархатный Фукуок
2 октября, четверг
17:40
Президент предложил конфисковывать внедорожники у людей, ездящих на них по горам Президент предложил конфисковывать внедорожники у людей...
17:31
В «Мурас-Ордо» открыли новый сквер к 20-летию жилмассива
17:23
«Он не имеет права жить и дышать»: родные убийцы Айсулуу требуют высшей меры
17:01
СУПЕР-БОНУС! 500 сомов на карту MJunior для вашего ребенка
16:47
После инцидента между учениками директор школы в Караколе получил выговор