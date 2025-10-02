В Кыргызстане растет число женщин старше 45 лет с раком груди

Численность женщин с эрозией шейки матки растет. Ее все чаще выявляют среди подростков и девушек. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила внештатный главный акушер-гинеколог Министерства здравоохранения Гулжан Жалиева.

По ее словам, при отсутствии своевременного выявления и лечения эрозия шейки матки может привести к онкологическим или инфекционным заболеваниям.

Специалист также отметила, что в стране увеличивается число женщин старше 45 лет, болеющих раком молочных желез.

Она напомнила, что для профилактики рака шейки матки проводится вакцинация среди девочек до 16 лет. Но многие родители отказываются вакцинировать дочерей. Основная причина — неосведомленность и отсутствие достоверной информации.

Медики рекомендуют для профилактики рака груди не менее одного раза в год проверяться у маммолога и сдавать анализы. Не стоит также игнорировать первые симптомы, а незамедлительно обращаться к специалистам.

Напомним, с 1 октября в Кыргызстане проходит месячник «Женское здоровье». Акция мобилизует женщин старше 18 лет для прохождения обследования на факторы риска и ранние признаки неинфекционных заболеваний.