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Общество

У кыргызстанских женщин повышен гормон стресса — он является фактором риска

У кыргызстанских женщин повышен гормон стресса. Об этом заявлено на научно-практическом форуме «Эне жана бала» — «Наука и передовой опыт», который завершился в Кыргызстане.

По словам главного внештатного акушера-гинеколога Министерства здравоохранения профессора Арсена Аскерова, периоды жизни женщины и знание этих этапов определяют возможности и направленность медицинской услуги.

Он отметил, что стресс является одним из самых распространенных, но недооцененных факторов риска женскому здоровью. Симптомы стресса могут быть множественными и затрагивать все системы организма.

«Клинический опыт специалистов свидетельствует о том, что у женщин повышен гормон стресса «кортизол» и наблюдается дефицит прогестерона. Недостаток дофамина приводит к снижению либидо, депрессии, сложностям с концентрацией, апатии, пессимизму и унынию. А недостаток мелатонина вызывает беспокойный сон, бессонницу, плохую адаптацию к смене часовых поясов. В период менопаузы у женщин наблюдаются трудности с памятью, восприятием, записью и запоминанием некоторых слов, имен, историй, цифр, с поддержанием хода мыслей и отвлекаемостью, забыванием намерений и трудным переключением между задачами», — сказал профессор.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334613/
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