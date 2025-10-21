13:40
Общество

О важных симптомах рака молочной железы напомнили медики

Ранняя диагностика рака молочной железы увеличивает шанс на сохранение здоровья и жизни. Об этом напоминает Республиканский центр укрепления здоровья и массовой коммуникации.

По его данным, рак молочной железы — самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин Кыргызстана. На ранней стадии оно протекает бессимптомно и распознается уже на поздних стадиях.

Единственным способом борьбы с раком молочной железы является своевременная диагностика. Поэтому женщинам до 40 лет необходимо проходить УЗИ молочных желез, а после 40 лет — маммографию.

Важную роль в раннем выявлении играет самообследование молочных желез, которое нужно проводить раз в месяц.

Какие симптомы помогут обнаружить заболевание на ранней стадии:

  • узелок или уплотнение в груди или в подмышечной впадине;
  • покраснение, шелушение и стягивание кожи (напоминающие «лимонную корку»);
  • выделения из соска, его западение внутрь.

При появлении признаков нужно обратиться в фельдшерско-акушерский пункт или Группу семейных врачей по месту проживания. Там проведут клиническое обследование молочных желез, а при необходимости медицинский работник выдаст направление для дальнейшего обследования в Центр семейной медицины или Центр общеврачебной практики.

При наличии изменений в молочной железе врач направит в Национальный центр онкологии и гематологии — для диагностики и дополнительного обследования (маммография, биопсия молочной железы и гистологическое исследование).

21 октября отмечается Всемирный день осведомленности о раке молочной железы.
