Ежегодный месячник «Женское здоровье» стартует в Кыргызстане в октябре

Ежегодный республиканский месячник «Женское здоровье» стартует в октябре и мобилизует женщин старше 18 лет по всему Кыргызстану для прохождения обследования на факторы риска и ранние признаки неинфекционных заболеваний (НИЗ).

По данным пресс-центра Минздрава, такие заболевания, как гипертония, диабет, рак молочной железы и рак шейки матки, остаются одними из основных проблем здравоохранения. Профилактические осмотры будут доступны в организациях первичной медико-санитарной помощи: центрах семейной медицины, центрах общеврачебной практики, группах семейных врачей и фельдшерско-акушерских пунктах.

Читайте по теме Многие кыргызстанцы не знают, что у них сахарный диабет. Как выявить болезнь

Уточняется, что в октябре 2024 года профилактические обследования прошли более 760 тысяч женщин. Среди них у 45 тысяч выявили повышенное артериальное давление, более 10,5 тысячи женщин отнесены к группе высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а у 5,6 тысячи выявлен высокий риск развития сахарного диабета. Эти результаты подчеркивают ключевую роль регулярных обследований в сохранении здоровья женщин и необходимость дальнейшего повышения осведомленности о профилактической помощи.

Кампания организована Минздравом при поддержке швейцарского проекта «Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане». Он направлен на улучшение здоровья и благополучия населения Кыргызстана путем обеспечения равного доступа к качественным услугам первичной медико-санитарной помощи и продвижения здорового образа жизни.

Проект охватывал Чуйскую, Нарынскую, Таласскую и Иссык-Кульскую области и теперь реализуется в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях, а также в городах Бишкеке и Оше.