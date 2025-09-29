17:47
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.04
Общество

Ежегодный месячник «Женское здоровье» стартует в Кыргызстане в октябре

Ежегодный республиканский месячник «Женское здоровье» стартует в октябре и мобилизует женщин старше 18 лет по всему Кыргызстану для прохождения обследования на факторы риска и ранние признаки неинфекционных заболеваний (НИЗ).

По данным пресс-центра Минздрава, такие заболевания, как гипертония, диабет, рак молочной железы и рак шейки матки, остаются одними из основных проблем здравоохранения. Профилактические осмотры будут доступны в организациях первичной медико-санитарной помощи: центрах семейной медицины, центрах общеврачебной практики, группах семейных врачей и фельдшерско-акушерских пунктах.

Читайте по теме
Многие кыргызстанцы не знают, что у них сахарный диабет. Как выявить болезнь

Уточняется, что в октябре 2024 года профилактические обследования прошли более 760 тысяч женщин. Среди них у 45 тысяч выявили повышенное артериальное давление, более 10,5 тысячи женщин отнесены к группе высокого риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, а у 5,6 тысячи выявлен высокий риск развития сахарного диабета. Эти результаты подчеркивают ключевую роль регулярных обследований в сохранении здоровья женщин и необходимость дальнейшего повышения осведомленности о профилактической помощи.

Кампания организована Минздравом при поддержке швейцарского проекта «Эффективное управление и профилактика неинфекционных заболеваний в Кыргызстане». Он направлен на улучшение здоровья и благополучия населения Кыргызстана путем обеспечения равного доступа к качественным услугам первичной медико-санитарной помощи и продвижения здорового образа жизни.

Проект охватывал Чуйскую, Нарынскую, Таласскую и Иссык-Кульскую области и теперь реализуется в Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областях, а также в городах Бишкеке и Оше.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/345319/
просмотров: 160
Версия для печати
Материалы по теме
День женского здоровья. Базовый минимум назвали врачи
Закрытие USAID. США планируют сжечь контрацептивы вместо помощи нуждающимся
У кыргызстанских женщин повышен гормон стресса — он является фактором риска
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки&nbsp;&mdash; департамент транспорта В Бишкеке вынуждены создавать искусственные пробки — департамент транспорта
Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в&nbsp;режиме онлайн Кыргызстанцы теперь могут заменить водительские удостоверения в режиме онлайн
Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов Питьевая вода дорожает? Кабмин меняет правила расчета тарифов
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди. Прогноз погоды на&nbsp;29&nbsp;сентября&nbsp;&mdash; 1&nbsp;октября В Бишкеке ожидаются дожди. Прогноз погоды на 29 сентября — 1 октября
Бизнес
&laquo;Кайрат&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Реал Мадрид&raquo; и&nbsp;другие матчи Лиги чемпионов на&nbsp;O!TV «Кайрат» — «Реал Мадрид» и другие матчи Лиги чемпионов на O!TV
Футбольная битва от&nbsp;KFC: кто завоевал кубок? Футбольная битва от KFC: кто завоевал кубок?
MJunior Fest&nbsp;&mdash; главный фестиваль осени для детей и&nbsp;родителей от&nbsp;MBANK MJunior Fest — главный фестиваль осени для детей и родителей от MBANK
Команда О! &mdash;&nbsp;&#8470;&nbsp;1&nbsp;на крупнейших киберучениях Кыргызстана Команда О! — № 1 на крупнейших киберучениях Кыргызстана
29 сентября, понедельник
17:27
Ежегодный месячник «Женское здоровье» стартует в Кыргызстане в октябре Ежегодный месячник «Женское здоровье» стартует в Кыргыз...
17:25
В Кыргызстане разоблачили «положенца», скрывавшегося в психиатрической клинике
17:22
«Кайрат» — «Реал Мадрид» и другие матчи Лиги чемпионов на O!TV
17:13
В Бишкеке техника ломает старый мост на Жибек Жолу
17:04
В Кыргызстане запущена система «Отзывы» для оценки работы госорганов