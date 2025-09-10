День женского здоровья. Базовый минимум назвали врачи

Международный день гинекологического здоровья ежегодно отмечается 10 сентября. Этот день посвящен привлечению внимания к проблемам женского здоровья и важности профилактических мер, а также разрушению табу, связанных с обсуждением гинекологических вопросов.

Как сообщает Бишкекский центр укрепления здоровья, есть базовый минимум того, что каждая женщина может делать для своего здоровья:

проходить регулярные профилактические осмотры у гинеколога, даже если нет жалоб;

заботиться о своем питании, включив в рацион больше фруктов, овощей и зелени;

заниматься физической активностью, например пешими прогулками или плаванием;

соблюдать правила личной гигиены;

избегать стрессов и эмоциональных перегрузок;

использовать барьерные методы контрацепции;

отказаться от вредных привычек: курение и чрезмерное употребление алкоголя негативно влияют на женское здоровье;

быть внимательной к своему телу: наблюдать за менструальным циклом, характером выделений, состоянием груди.

