День женского здоровья. Базовый минимум назвали врачи

Международный день гинекологического здоровья ежегодно отмечается 10 сентября. Этот день посвящен привлечению внимания к проблемам женского здоровья и важности профилактических мер, а также разрушению табу, связанных с обсуждением гинекологических вопросов.
Как сообщает Бишкекский центр укрепления здоровья, есть базовый минимум того, что каждая женщина может делать для своего здоровья:
- проходить регулярные профилактические осмотры у гинеколога, даже если нет жалоб;
- заботиться о своем питании, включив в рацион больше фруктов, овощей и зелени;
- заниматься физической активностью, например пешими прогулками или плаванием;
- соблюдать правила личной гигиены;
- избегать стрессов и эмоциональных перегрузок;
- использовать барьерные методы контрацепции;
- отказаться от вредных привычек: курение и чрезмерное употребление алкоголя негативно влияют на женское здоровье;
- быть внимательной к своему телу: наблюдать за менструальным циклом, характером выделений, состоянием груди.
