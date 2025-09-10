20:07
День женского здоровья. Базовый минимум назвали врачи

Международный день гинекологического здоровья ежегодно отмечается 10 сентября. Этот день посвящен привлечению внимания к проблемам женского здоровья и важности профилактических мер, а также разрушению табу, связанных с обсуждением гинекологических вопросов.

Как сообщает Бишкекский центр укрепления здоровья, есть базовый минимум того, что каждая женщина может делать для своего здоровья:

  • проходить регулярные профилактические осмотры у гинеколога, даже если нет жалоб;
  • заботиться о своем питании, включив в рацион больше фруктов, овощей и зелени;
  • заниматься физической активностью, например пешими прогулками или плаванием;
  • соблюдать правила личной гигиены;
  • избегать стрессов и эмоциональных перегрузок;
  • использовать барьерные методы контрацепции;
  • отказаться от вредных привычек: курение и чрезмерное употребление алкоголя негативно влияют на женское здоровье;
  • быть внимательной к своему телу: наблюдать за менструальным циклом, характером выделений, состоянием груди.

Ранее гинеколог Кыргызского научного центра репродукции человека рассказывала 24.kg о женском здоровье. Почитать о причинах бесплодия, последствиях аборта и ранней беременности можно здесь. 
