В Бишкеке состоится «Ярмарка вакансий и профессий»

Бишкекское городское управление по содействию занятости Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики совместно с ОФ «Центр инновационных технологий и образования» проводит «Ярмарку вакансий и карьеры», которая состоится 2 октября 2025 года в Кыргызском Национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

Цель мероприятия — содействие в трудоустройстве безработных граждан, создание единой площадки для работодателей и граждан, ищущих работу, широкое информирование населения о свободных рабочих местах, востребованных специальностях на рынке труда, возможностях обучения и переобучения, а также о государственных услугах в сфере содействия занятости.

В ярмарке примут участие более 100 ведущих компаний, которые представят свои актуальные вакансии, тем самым создав гражданам возможности найти работу посредством прямого собеседования с работодателем. В целом на ярмарке будут представлены порядка 5 тысяч вакансий по городу Бишкеку.

А также провайдеры обучения представят свои обучающие программы для жителей и гостей столицы.

В рамках мероприятия молодежь и выпускники школ, а также все желающие смогут пройти профориентационные тестирования для определения своих сильных сторон и навыков, что поможет им в выборе будущей профессии.

Важно отметить, что «Ярмарка вакансий и профессий» будет организована не только в Бишкеке, но и во всех районах Кыргызской Республики, что позволит максимально охватить граждан и создать для них равные возможности в трудоустройстве.