Общество

В Бишкеке прошла «Ярмарка вакансий и карьеры»: предложено свыше 5 тысяч вакансий

Бишкекское городское управление по содействию занятости Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР совместно с ОФ «Центр инновационных технологий и образования» провело «Ярмарку вакансий и карьеры» 2 октября 2025 года.

Первый заместитель министра труда, социального обеспечения и миграции КР Ализа Солтонбекова отметила: по состоянию на 1 сентября 2025 года, в рамках реализуемых активных мер содействия занятости (общественные оплачиваемые работы, профессиональное обучение, социальный контракт) на рынок труда было вовлечено 20 тысяч 484 безработных гражданина.

«При поддержке службы занятости трудоустроено 9 тысяч 798 человек. Проведение таких ярмарок — эффективный способ помочь людям найти работу. Сегодня более 100 предприятий предлагают свыше 5 тысяч вакансий. Вы можете напрямую общаться с работодателями, проходить тестирование и получать консультации специалистов. Подобные ярмарки пройдут во всех регионах страны в октябре», — отметила она.

На ярмарке граждане могли ознакомиться с вакансиями столичных предприятий, пройти профессиональное тестирование и получить консультации специалистов. Для школьников и выпускников вузов были организованы тесты по профориентации и консультации по выбору будущей профессии.
