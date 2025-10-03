На учете в службах занятости в КР состоит 63,5 тысячи безработных

В Кыргызстане на учете в службах занятости состоит 63,5 тысячи безработных, как уже имеющих профессию, так и тех, кто только хотел бы получить навыки и трудоустроиться. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила главный специалист управления Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР Мунара Кожомкулова.

По ее словам, безработным предлагают обучиться профессии и направляют на бесплатное обучение.

«По данным на 1 сентября, на профобучение направлено около 4,5 тысячи безработных граждан. При этом службами занятости трудоустроено примерно 10 тысяч граждан. На общественные оплачиваемые и временные работы направлено около 8 тысяч безработных. На сегодня самыми востребованными являются рабочие профессии — сантехники, электрогазосварщики, швеи, повара, а также операторы компьютера, торговые агенты, косметологи, водители, бухгалтеры и другие», — сказала Мунара Кожомкулова.

Она отметила, что в течение октября во всех районах республики будут проводиться ярмарки вакансий.

«К примеру, в ярмарке вакансии, прошедшей 2 октября в Бишкеке, приняли участие более 100 организаций и предприятий (муниципальных, государственных, частных). Было объявлено примерно 5 тысяч вакансий. Мы увидели, что очень много специалистов требуется в сфере транспорта, связи, общепита, гостиничного бизнеса, а также в банковском секторе и на промышленных предприятиях. Такие площадки способствуют установлению контактов между работодателями и соискателями, а для молодежи на ярмарках вакансий проводятся профориентационные тесты — можно узнать, к чему есть способности», — добавила Мунара Кожомкулова.