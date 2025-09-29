В Бишкеке пройдет агропромышленная выставка и ярмарка «Золотая осень»

С 17 по 19 октября на площади имени Турдакуна Усубалиева (Старая площадь) в Бишкеке состоится агропромышленная выставка «АгроТехЭкспо-2025» и сельскохозяйственная ярмарка «Золотая осень». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

На выставке представят образцы сельхозтехники, перерабатывающего оборудования, новые агротехнологии, семена, удобрения и средства защиты растений. Предусмотрена экспозиция племенных сельскохозяйственных животных.

Ярмарка «Золотая осень» предложит жителям и гостям столицы продукцию отечественных производителей — овощи, фрукты, мясо, молочные изделия и другие продукты по доступным ценам. Организаторы обещают скидки, а для аграриев — льготные условия при покупке техники и оборудования.

Мероприятие приурочено ко Дню работников сельского хозяйства и проводится ежегодно.