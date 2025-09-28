В Бишкеке 28 сентября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +28 градусов.
У кого намечается той
Таалайбек Ибраев
Родился 28 сентября 1961 года. Министр энергетики Кыргызстана.
Азамат Кадыров
Родился 28 сентября 1989 года. Заместитель мэра Бишкека по вопросам муниципального имущества и землепользования.
Алимардон Шукуров
Родился 28 сентября 1999 года. Член национальной сборной Кыргызстана по футболу.
Памятные даты
День донора крови Кыргызстана
День донора крови Кыргызстана отмечается в последнее воскресенье сентября.
Установлен постановлением правительства от 15 октября 1997 года в целях дальнейшего развития донорского движения, поднятия престижа доноров крови, воспитания молодежи в традициях гуманизма и бережного отношения друг к другу.
Согласно стандартам ВОЗ, на тысячу человек должно приходиться по 40 доноров. В КР на тысячу населения всего шесть доноров.
День машиностроителя Кыргызской Республики
День машиностроителя установлен постановлением правительства Кыргызстана от 22 сентября 1995 года в соответствии с пожеланиями трудящихся. Праздник отмечался в последнее воскресенье сентября в республике еще во времена СССР.
Машиностроение включает такие подотрасли, как электротехническая промышленность, химическое и нефтяное машиностроение, станкостроительное и инструментальное машиностроение, приборостроение, автомобильная промышленность, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение и другие.
Машиностроение КР в настоящее время имеет небольшую долю в валовом промышленном производстве страны. Виды продукции немногочисленны, и объем производства невелик.
Международный день глухих
Отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября, учрежден в 1951-м в честь создания Всемирной федерации глухонемых.
Цель дня — повышение информированности международного сообщества о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются глухие люди. Ведь, по статистике, нарушениями слуха страдает каждый девятый человек. Его теряют в результате травмы, болезни или врожденных пороков.
Всемирный день борьбы против бешенства
Всемирный день борьбы против бешенства учрежден по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства и ежегодно отмечается с 2007-го.
Этот день призван привлечь внимание к проблеме распространения этой болезни, а также к ее последствиям. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1895 году скончался Луи Пастер — знаменитый микробиолог, один из создателей вакцины против бешенства.
По данным Альянса по контролю бешенства, ежегодно в мире умирает от бешенства 55 тысяч человек (примерно один человек каждые 10 минут).
Международный день безопасных абортов
В 1990 году женщины стран Латинской Америки и Карибского бассейна запустили «Кампанию 28 сентября», направленную на декриминализацию абортов. В 2011-м это начинание поддержала Женская всемирная сеть за репродуктивные права, и 28 сентября стали отмечать на международном уровне.
По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире проводится около 22 миллионов небезопасных абортов, а около 47 тысяч женщин умирают от осложнений, вызванных опасными способами прерывания беременности.
Международный день всеобщего доступа к информации
Дата учреждена ЮНЕСКО в 2015 году.
Придерживаясь принципов Программы устойчивого развития общества, рассчитанной до 2030-го, в ЮНЕСКО обратили внимание на важность такого принципа и столпа демократических основ современного общества, как доступность информации для общественности.
Этот принцип провозглашен еще во Всеобщей декларации прав человека, статья 19 которой четко гласит, что человек обладает правом и свободой искать, получать и распространять информацию.
Открыт первый в мире ломбард
Первый в мире ломбард в том виде, в котором он существует и работает по настоящее время, открылся 28 сентября 1618 года в бельгийском Брюсселе под маркой Дома Ломбарди, который вскоре стал владельцем сети ссуднозалоговых учреждений по всей Европе, а его клиентами были даже королевские семейства.
История развития и современное состояние этой отрасли в мире показывают, что ломбарды имеют большие перспективы и играют немаловажную роль в экономике любой страны.
Люди, которые меняли мир
Родился композитор Калый Молдобасанов
Родился 28 сентября 1929 года в селе Терек. Кыргызский композитор, дирижер, музыкальный педагог, общественный деятель, народный артист СССР (1979), Герой Социалистического Труда (1991).
С 12 лет выступал как артист в оркестре кыргызских народных инструментов под руководством Петра Шубина в Кыргызской филармонии.
Являлся главным дирижером и художественным руководителем Кыргызского театра оперы и балета, ректором Кыргызского государственного института искусств, председателем правления Союза композиторов КР. Несколько раз избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР и СССР.
Соавтор (с Насыром Давлесовым) музыки Государственного гимна независимого Кыргызстана.
Автор симфонических, вокально-симфонических, камерных сочинений, балетов (в том числе «Куйручук», «Материнское поле», «Сказ о манкурте»).
Широко известен и почитаем не только в Кыргызстане, но и за рубежом. Яркая самобытная музыка композитора звучала со сцен оперных театров Европы, Азии, Америки.
Умер в 2006-м.
Родилась певица Саламат Садыкова
Родилась 28 сентября 1956 года. Певица, народная артистка Кыргызской Республики, заслуженная артистка Казахстана.
В 1988-м приняла участие в республиканском фестивале «Тогуз кайрык» и удостоилась высших оценок жюри. Ее пригласили в качестве солистки в ансамбль «Камбаркан» при Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.
В репертуаре Саламат Садыковой около 300 песен.
Песню «Туулган жер» («Родная земля») в ее исполнении в начале 1990-х годов хотели сделать гимном Кыргызстана, однако идею не поддержали.
Саламат Садыкова известна не только в КР. Она побывала с концертами в России, Испании, Омане, Украине, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге.