В Бишкеке 28 сентября солнечно. Температура воздуха днем ожидается +28 градусов.

У кого намечается той

Таалайбек Ибраев

Родился 28 сентября 1961 года. Министр энергетики Кыргызстана.

Азамат Кадыров

Родился 28 сентября 1989 года. Заместитель мэра Бишкека по вопросам муниципального имущества и землепользования.

Алимардон Шукуров

Родился 28 сентября 1999 года. Член национальной сборной Кыргызстана по футболу.

Памятные даты

День донора крови Кыргызстана

День донора крови Кыргызстана отмечается в последнее воскресенье сентября.

Установлен постановлением правительства от 15 октября 1997 года в целях дальнейшего развития донорского движения, поднятия престижа доноров крови, воспитания молодежи в традициях гуманизма и бережного отношения друг к другу.

Согласно стандартам ВОЗ, на тысячу человек должно приходиться по 40 доноров. В КР на тысячу населения всего шесть доноров.

День машиностроителя Кыргызской Республики

День машиностроителя установлен постановлением правительства Кыргызстана от 22 сентября 1995 года в соответствии с пожеланиями трудящихся. Праздник отмечался в последнее воскресенье сентября в республике еще во времена СССР.

Машиностроение включает такие подотрасли, как электротехническая промышленность, химическое и нефтяное машиностроение, станкостроительное и инструментальное машиностроение, приборостроение, автомобильная промышленность, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение и другие.

Машиностроение КР в настоящее время имеет небольшую долю в валовом промышленном производстве страны. Виды продукции немногочисленны, и объем производства невелик.

Международный день глухих

Отмечается ежегодно в последнее воскресенье сентября, учрежден в 1951-м в честь создания Всемирной федерации глухонемых.

Цель дня — повышение информированности международного сообщества о проблемах, с которыми ежедневно сталкиваются глухие люди. Ведь, по статистике, нарушениями слуха страдает каждый девятый человек. Его теряют в результате травмы, болезни или врожденных пороков.

Всемирный день борьбы против бешенства

Всемирный день борьбы против бешенства учрежден по инициативе Глобального альянса по контролю бешенства и ежегодно отмечается с 2007-го.

Этот день призван привлечь внимание к проблеме распространения этой болезни, а также к ее последствиям. Дата выбрана в связи с тем, что в этот день в 1895 году скончался Луи Пастер — знаменитый микробиолог, один из создателей вакцины против бешенства.

По данным Альянса по контролю бешенства, ежегодно в мире умирает от бешенства 55 тысяч человек (примерно один человек каждые 10 минут).

Международный день безопасных абортов

В 1990 году женщины стран Латинской Америки и Карибского бассейна запустили «Кампанию 28 сентября», направленную на декриминализацию абортов. В 2011-м это начинание поддержала Женская всемирная сеть за репродуктивные права, и 28 сентября стали отмечать на международном уровне.

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире проводится около 22 миллионов небезопасных абортов, а около 47 тысяч женщин умирают от осложнений, вызванных опасными способами прерывания беременности. Международный день всеобщего доступа к информации Дата учреждена ЮНЕСКО в 2015 году. Придерживаясь принципов Программы устойчивого развития общества, рассчитанной до 2030-го, в ЮНЕСКО обратили внимание на важность такого принципа и столпа демократических основ современного общества, как доступность информации для общественности. Этот принцип провозглашен еще во Всеобщей декларации прав человека, статья 19 которой четко гласит, что человек обладает правом и свободой искать, получать и распространять информацию.

Открыт первый в мире ломбард

Первый в мире ломбард в том виде, в котором он существует и работает по настоящее время, открылся 28 сентября 1618 года в бельгийском Брюсселе под маркой Дома Ломбарди, который вскоре стал владельцем сети ссуднозалоговых учреждений по всей Европе, а его клиентами были даже королевские семейства.

История развития и современное состояние этой отрасли в мире показывают, что ломбарды имеют большие перспективы и играют немаловажную роль в экономике любой страны.

Люди, которые меняли мир

Родился композитор Калый Молдобасанов

Родился 28 сентября 1929 года в селе Терек. Кыргызский композитор, дирижер, музыкальный педагог, общественный деятель, народный артист СССР (1979), Герой Социалистического Труда (1991).

С 12 лет выступал как артист в оркестре кыргызских народных инструментов под руководством Петра Шубина в Кыргызской филармонии.

Являлся главным дирижером и художественным руководителем Кыргызского театра оперы и балета, ректором Кыргызского государственного института искусств, председателем правления Союза композиторов КР. Несколько раз избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР и СССР.

Соавтор (с Насыром Давлесовым) музыки Государственного гимна независимого Кыргызстана.

Автор симфонических, вокально-симфонических, камерных сочинений, балетов (в том числе «Куйручук», «Материнское поле», «Сказ о манкурте»).

Широко известен и почитаем не только в Кыргызстане, но и за рубежом. Яркая самобытная музыка композитора звучала со сцен оперных театров Европы, Азии, Америки.

Умер в 2006-м.

Родилась певица Саламат Садыкова

Родилась 28 сентября 1956 года. Певица, народная артистка Кыргызской Республики, заслуженная артистка Казахстана.

В 1988-м приняла участие в республиканском фестивале «Тогуз кайрык» и удостоилась высших оценок жюри. Ее пригласили в качестве солистки в ансамбль «Камбаркан» при Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова.

В репертуаре Саламат Садыковой около 300 песен.

Песню «Туулган жер» («Родная земля») в ее исполнении в начале 1990-х годов хотели сделать гимном Кыргызстана, однако идею не поддержали.

Саламат Садыкова известна не только в КР. Она побывала с концертами в России, Испании, Омане, Украине, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге.

Куда сходить