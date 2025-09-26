Афиша Бишкека на выходные: спектакли, стендап-концерты и кинопоказы

Театры

27 сентября. Фантастическая комедия «Шестое чувство»

После смерти десять незнакомцев оказываются в загадочном пространстве, напоминающем распределительный центр между мирами. Здесь нет судей и приговоров, но есть одна последняя возможность. Каждый из героев получает шанс рассказать свою историю: о мечтах, ошибках и незавершенных делах. И только одному из них позволят вернуться на Землю на один-единственный день. Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00. 27 сентября. Опера «Ай-Чурек» Впервые «Ай-Чурек», написанную приглашенными из Москвы авторами Владимиром Власовым и Владимиром Фере в содружестве с кыргызским композитором Абдыласом Малдыбаевым, показали 12 апреля 1939 года. Либретто на сюжет о Лунной красавице из эпоса «Манас» создали поэты Джусуп Турусбеков, Джоомарт Боконбаев и Кубанычбек Маликов. Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

28 сентября. Спектакль «Легкое знакомство»

Тонкий юмор спектакля, лиризм, захватывающий сюжет, диалог героев держат зрителя в напряжении до самой последней минуты.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 19.00.

28 сентября. Балет «Чолпон»

Спектакль в трех действиях Михаила Раухвергера прошел реконструкцию. «Чолпон» является лучшим образцом национальной балетной классики, визитной карточкой кыргызского театра. Сказочный сюжет о чистой, светлой любви Чолпон и Нурдина, о злой волшебнице Айдай, завидующей их счастью, поэтичность темы и музыки обеспечили долгую сценическую жизнь балету.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 18.00.

Выставки

16 сентября — 5 октября. Фотовыставка «Прекрасный возраст»

Это важный и красивый проект, который стремится разрушить стереотипы и по-новому взглянуть на образ женщин старшего возраста в нашем обществе. Он через язык кино и фотографии хочет вернуть им видимость и пространство для самовыражения. Выставка напомнит всем нам, что зрелость — это не увядание, а время внутренней силы, свободы и нового расцвета.

Национальный исторический музей, 10.00-18.00.

Концерты, фестивали, выступления

18-28 сентября. Второй театральный фестиваль «Место — Действие»

Вас ждут 13 спектаклей из Бишкека, Алматы и Ташкента, лекция, вечеринки и книжный маркет. Площадки самые разные: театр, действующий завод, ореховая роща, городские парки, загс, школа, музей и дом-мастерская художника. Программа

27-28 сентября. Цирковое шоу

Представитель легендарной династии дрессировщиков Дан Запашный выступит с программой Большого международного цирка с участием артистов из России, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Кыргызский государственный цирк имени Абубакира Изибаева, 16.00.

27-28 сентября. Стендап-концерты

Зрителей ждет сольный концерт Тилека Киязова, а также вечер кыргызского стендапа. Это отличная возможность провести вечер в компании друзей и насладиться качественным юмором.

Бар «Сфера», 19.30 (суббота), 20.00 (воскресенье).





27 сентября. Концерт «Симфония чувств»

В этот вечер на сцене прозвучат три выдающиеся произведения трех гениев: Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Николая Римского-Корсакова.

Национальная филармония имени Токтогула Сатылганова.

27 сентября. Фестиваль настольных игр «Бишхолдер»

Ты любишь настольные ролевые игры или давно хотел попробовать? Это твой шанс войти в мир приключений, где кубики решают судьбы, а воображение открывает новые миры. В программе PvP-арена, 10 закрытых игр с топовыми мастерами, лекторий и блиц-интервью, открытые столы, маркет и нетворкинг.

BG Zone, 12.00–23.00.

27 сентября. Концерт Адилета Иманкариева

Зрителей ждет высочайшее мастерство и полное погружение в культуру соула, блюза и фанка в исполнении Адилета Иманкариева.

Дом-музей Михаила Фрунзе, 18.00.

27 сентября. Концерт Мади Токтарова (M’Dee)

Казахстанский певец, автор и продюсер Мади Токтаров (M’Dee) объединяет нео-соул, джаз-фанк и ретро-диско, создавая ностальгичный, но ультрасовременный саунд.

Bishkek Arena, 18.00.

27 сентября. Концерт «Hans Zimmer. Вечер при свечах»

Идеальный повод услышать вживую культовые произведения Людовико Эйнауди, Ханса Циммера — главного композитора Голливуда, легендарного Рамина Джавади, мелодии из аниме Хаяо Миядзаки, а также саундтреки из фильмов в исполнении камерного оркестра.

Кыргызский академический драматический театр имени Токтоболота Абдумомунова, 19.00.

27-28 сентября. Киноклуб

27 сентября покажут фильмы «Новый кинотеатр «Парадизо»» и «Таксист», а 28 сентября — сериалы «Ход Королевы» и «Акча». После каждого фильма — обсуждение.

Дом кино имени Чингиза Айтматова, 11.00, 14.30 (суббота), 16.30, 18.00 (воскресенье).

28 сентября. Киноужин

Атмосфера уюта, вкусный ужин и отличный фильм — каждое воскресенье. В этот раз покажут фильм «Первый учитель».

Freedom Hotel, 19.00.

Лекции, мастер-классы

27 сентября. Вечер настольных игр

Новичок ты или опытный стратег — неважно. Ведущие объяснят правила, подскажут по ходу и сделают все, чтобы вечер был ярким, веселым и незабываемым. В нашем арсенале — десятки классных игр. Регистрация на сайте ololo.go.

ololoPlanet, 18.30.

27 сентября. Вечер танго

Вечеринки открыты для всех. На них не обязательно танцевать — приходите послушать музыку, пообщаться и вкусно поесть.

Кафе «Винтаж» (проспект Чингиза Айтматова), 20.30.

Для детей

27 сентября. Сказка на подушках «Мечта»

«Бэби-театр» — это дополнительная сценическая площадка в Русском театре, на которой будут идти спектакли для зрителей от одного года до четырех лет. Представления проходят не на сцене, а в уютном зале с мягким ковром и подушками на полу. Спектакли здесь интерактивные, игровые, а это значит, что ребята смогут не только посмотреть сказку, но и стать ее полноценными участниками.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.